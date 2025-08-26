Ray Online｜丘應樺自爆父親曾任國民黨高級軍官 「如果生於台灣或是富二代」

【動物專訊】16歲老狗「鴨仔」多年來在大嶼山寶蓮禪寺附近生活，去年11月慘被車撞傷，幸好只是擦傷，沒有骨折。香港流浪狗之家創辦人Angela當日收到求助後將鴨仔救起送醫，也因為為鴨仔帶來改變，因為鴨仔已經年老，而且腰骨退化需要長期覆診和針灸，所以Angela決定收養鴨仔，讓他可以安享晚年，不用再在外餐風飲露。 Angela表示，鴨仔過去一直在大嶼山過放養式生活，不知有沒有狗主，平時有士多好心人餵他。去年11月25日，她收到士多好心人的電話求助，說鴨仔被車碰到受傷，她便趕到現場將狗狗帶到獸醫診所。 她說：「他沒有骨折，但身上有多處擦傷要處理傷口，當時撞傷鴨仔的人聽到我說要檢查和照X光，便不願意負責醫療費。我也不想和他爭拗，因為最重要是盡快讓鴨仔入醫院檢查。」 鴨仔雖然沒有大礙，但他已經年老，腰骨退化和不良於行，需要長期覆診及每10日進行針灸，所以Angela決定收養他，讓他可以安享晚年。「他走路方面已有改善，現在要食正餐和保健品，還要針灸，所以我自己照顧他，不幫他找領養了。」 她形容，鴨仔現時過得很開心，和其他狗狗相處得非常好。祝福鴨仔繼續保持健康和快樂。 The post 被車撞傷老狗

香港動物報 ・ 14 小時前