Ray Online｜丘應樺自爆父親曾任國民黨高級軍官 「如果生於台灣或是富二代」
愛國者治港，商務及經濟發展局局長丘應樺接受傳媒專訪，提到家族淵源令佢嘅血液流淌住愛國主義，祖父當年帶領軍隊對抗日軍，保衛清朝主權；而父親就喺國共內戰時期擔任國民黨高級軍官。
丘應樺嘅祖父丘逢甲喺台灣出生，根據資料，清軍喺甲午戰爭戰敗之後，同日本簽訂《馬關條約》割讓台灣。丘逢甲組織義軍抗日保台，成立「台灣民主國」，擔任副總統兼團練使，統領義勇軍。丘應樺話祖父好愛台灣，表明墳墓必須向南，代表面向台灣，希望見到台灣回歸大陸。
生於台灣或是富二代
而丘應樺嘅父親丘贊係國共內戰時期國民黨高級軍官，但冇跟隨當時嘅國民黨領袖蔣介石去台灣，而係選擇去香港定居。丘應樺相信祖父會為佢今日做嘅事高興，因為正為國家發展作出貢獻。丘應樺話如果佢喺台灣出生，可能會成為台灣官員，推動台灣回歸大陸。丘應樺又話家族好有錢，但佢唔有錢，如果喺台灣可能唔使做嘢，係開住保時捷或者瑪莎拉蒂名車嘅富二代，甚至可能已經移民美國。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/ray-online-丘應樺自爆父親曾任國民黨高級軍官-如果生於台灣或是富二代-/593013?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
