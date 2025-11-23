Ray Online｜區議員扮投票箱街馬跑10公里 陳美寶率官員披選舉毛巾跑

張展鵬化身投票箱參加10公里跑，宣傳立法會選舉投票日。(張展鵬FB)

立法會換屆選舉下個月7號投票，政府最近都落力喺社區唔同活動宣傳。今日舉行嘅香港街馬10公里賽事，西貢區議員張展鵬就化身成投票箱，將「票箱家族」嘅藍小寶、紅小寶同白爺爺着上身，又同時手持一疊投票日宣傳扇。張展鵬喺社交平台話，沿途見到唔少跑手都好鍾意佢一身票箱造影，互相打氣之餘仲一齊影相留念。

用一晚時間就整好票箱

至於點解有呢個構思？張展鵬解釋係佢仔仔諗出嚟嘅，因為佢覺得票箱寶寶個樣好得意，而屋企咁啱有個紙箱，最終用咗一晚時間就整好，形容過程好玩又有意義。

同樣有參加香港街馬嘅運輸及物流局局長陳美寶，就同一眾運輸及物流局、路政署同事等，一齊披住專誠為街馬而設、為選舉同街馬打氣嘅橫額毛巾出戰兩公里領袖跑。教育局局長蔡若蓮亦有參加10公里賽，佢話好高興見到過百位校長帶埋學生參與，展現無限活力同朝氣，又同佢哋合照呼籲下個月7號投票。

