Ray Online｜區議員聯署關注「匯熙苑」命名 指「匯」字普通話發音如「晦氣」

多個居屋屋苑正施工，幾名元朗區議員聯署關注錦田「匯熙苑」命名，話有居民認為「匯」字普通話發音接近「晦氣」，而喺某啲方言更加有「討厭」嘅意思，影響市民對樓盤嘅印象。

恰當名稱能增強歸屬感

元朗區議員梁業鵬發起聯署，仲有8個區議員參與聯署。文件中話屋苑名唔單只係地理標識，更加承載社區身份認同、歷史文化內涵同對未來嘅願景。一個恰當而且具地區特色嘅名，有助增強新舊居民嘅歸屬感，促進社區融合。區議員促請政府為元朗區新規劃或落成嘅公屋同居屋命名嗰陣，可以充分考慮地區特色，令名稱體現元朗歷史、文化同社區記憶，並同地區持份者保持溝通，以提升居民嘅獲得感同幸福感。

房屋署就回覆話，資助出售單位發展項目命名會考慮唔同因素，包括發展項目所在位置、係咪同其他發展項目/建築物名稱重覆或類近等。就匯熙苑嘅命名嚟講，係考慮到項目位於錦田東匯路。

