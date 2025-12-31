李梓敬20年前助選片段曝光，朋友評論外貌「MK」(TVB影片截圖)

時光飛逝，近日新民黨新界東北立法會議員李梓敬畀電視台「回帶」，播返20年前為立法會選舉助選嘅片。李梓敬都大方轉發，仲透露朋友嘅焦點放咗喺佢當年個樣幾「MK」。

李梓敬喺社交平台分享，有電視台近日播放一條回顧片段，講述當時嘅年輕人點樣參與立法會選舉助選工作，其中一個主角就係李梓敬。李梓敬話唔少網民同埋朋友睇到條片之後，話佢當年個樣幾「MK」。李梓敬就回覆佢哋：「呢條片證明，我真係奮鬥咗20年㗎！」

指「沒有奇蹟，只有累積」

由助選變成連任第二屆立法會議員，李梓敬引用地區直選「票后」、新界東南議員方國珊嘅「名句」，話呢個世界「沒有奇蹟，只有累積」。李梓敬希望勉勵喺唔同領域一直奮鬥嘅朋友，只要一直堅持，唔好放棄，最終一定會獲得認同！

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/ray-online-李梓敬20年前助選片段曝光-朋友評論外貌-mk-/632433?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral