Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
Ray Online｜梁君彥：最後一次以主席身份在立法會打疫苗 作為普通市民會繼續打針既免費又有保護力
本港仍然處於夏季流感季節，但啱啱過中秋，冬季流感好快會殺到嚟。立法會今日舉行疫苗接種活動，超過50位議員身體力行接種疫苗，立法會主席梁君彥話今次係最後一次以主席同議員身份喺立法會打疫苗，但之後作為普通市民都會繼續接種疫苗！
今日立法會安排議員接種流感疫苗同埋新冠疫苗加強劑，梁君彥致辭嗰陣話打疫苗後需要大約2星期先能夠建立保護，「病毒唔等人，亦唔憐憫人」，佢呼籲全港市民及早接種疫苗，建立免疫屏障！梁君彥又話之後作為普通市民，一定會繼續打疫苗，因為既免費又可以保護自己、保護家人！
逾250間學校出現爆發群組
醫務衞生局局長盧竉茂話流行性感冒，簡稱流感，因為有「感冒」兩個字，令好多人誤會，以為只係發燒、輕微咳嗽等小事，好快好返。但其實流感可以引起嚴重併發症，甚至需要住院，亦有死亡個案。今年自開學夏季流感季節開始，已經有超過250間學校出現群組爆發個案，有9位小朋友因為出現嚴重流感併發症而入院。而由9月22號展開疫苗接種計劃起，頭兩星期已經接種大約33萬劑流感疫苗，比上年同期上升9.4%，盧竉茂話希望呢個勢頭可以繼續落去。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/ray-online-梁君彥-最後一次以主席身份在立法會打疫苗-作為普通市民會繼續打針既免費又有保護力/606656?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
