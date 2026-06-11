dqypu3ztc8f8.jpg

今屆其中一名最資深議員梁美芬捲入拉布疑雲，事關佢提出議員議案，但係打算中途離場，呼籲其他議員幫手踴躍發言，被質疑係另類拉布。

梁美芬噚日喺立法會大會提出「擘劃香港首份五年規劃，深化香港國際法律樞紐建設」議員議案。有議員向傳媒透露，梁美芬前一日同議員發訊息，預告第二日下晝需要去西環出席一個重要會議，要離開立法會大約1個鐘，「希望大家在美芬的議案積極發言，幫幫忙。拜托拜托」。

有網媒報道話呢個舉動引起唔少議員微言，引述不具名議員話：「唔知道你係希望我哋發言支持你，抑或想我哋拖到你返嚟？」仲有議員認同梁美芬係希望大家幫手拖時間，形容好似「另類拉布」。

廣告 廣告

報道之後話梁美芬喺討論議案期間，再向一眾議員發訊息，話獲得同意只係參加下半場「重要會議」，話：「大家不用再一定發言了。發言議員都講得很好。可盡快投票」。

否認希望議員拖延時間

梁美芬事後向有關傳媒否認係希望同事幫佢拖時間，解釋話不嬲都歡迎大家就議案多發言。只係通常如果佢需要離開會議，都會通知議員，不過最終都冇出席有關嘅「重要會議」。

梁美芬亦喺Facebook發文，話對於匿名議員指鹿為馬、製造事端感到失望，誠意邀請「匿名同事」公開討論。佢解釋如果因為其他工作安排短暫離開議會，一向都會事先向同事打聲招呼，係基本禮貌。佢又質疑「匿名議員」係咪冇參與議案討論，而唔知道佢全程參與會議。

梁美芬又話「匿名議員」應該多做正事、多發言、多提意見，而唔係製造事端，浪費大家嘅精力及時間。佢批評「匿名議員」嘅思想好似反對派，「滿腦子都想製造混亂，惟恐天下不亂」、居心叵測。梁美芬強調「拉布」唔係指議員喺議事廳正經發言；無意義咁發言、不斷響鐘點人數、無限期延長會議，先叫做「拉布」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1035496/ray-online-提議案需中途離開籲議員發言被質疑屬-拉布-梁美芬對-匿名議員-製造事端感失望?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral