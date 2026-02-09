Ray Online｜民建聯印錯月曆紅日出現多個菲律賓假期 市民：唔知派畀咩街坊睇

民建聯大埔區議員黃偉憧派發的月曆出錯(大埔TAI PO Facebook群組圖片)

2026年已經過咗1個月，有街坊發現民建聯大埔區議員黃偉憧派發嘅月曆公眾假期同香港嘅唔一樣。黃偉憧承認印刷出錯，不過就唔會安排補印啦。

根據街坊喺「大埔TAI PO」Facebook群組分享嘅月曆，見到2月份嘅「紅日」包括2月17、18同25號。2月17號寫住係春節、18號寫住係「Ramadan Start」(齋戒月開始)、25號就寫住係「People Power Anniversary」(菲律賓人民力量革命周年)。

至於4月嘅「紅日」同樣出錯，4月2號寫住係「Maundy Thursday」(基督教濯足節)，3號同4號同香港一樣係「紅日」，係耶穌受難節同翌日。而4月6同7號雖然分別寫住清明節翌日同復活節星期一翌日，但就唔係「紅日」，而4月9號就寫住「The Day of Valor」(菲律賓嘅勇士之日，紀錄第二次世界大戰嘅勇士)。

民建聯大埔區議員黃偉憧派發的月曆出錯(大埔TAI PO Facebook群組圖片)

發文嘅街坊話：「懷疑自己睇錯好多次，點解香港農曆新年假期唔係放17、18 、19，2月25號係咩公眾假期。後來發現日曆唔係香港公眾假期。唔知派畀咩街坊睇」。

未知涉及金額

《am730》向黃偉憧查詢，佢話已經發現月曆印刷出錯，解釋當初到手有睇到1月1號「紅日」正確，就冇逐版揭嚟核對。印刷方面，已經印咗1,000份，未知涉及金額，因為一次過派咗其他新年紀念品。

