Ray Online｜江玉歡工作報告惹離別揣測 指視乎市民觀感決定是否參選

立法會換屆選舉今年12月舉行，畀人感覺敢言嘅選委界議員江玉歡噚日發表工作報告，喺序言「千字文」入面提到即使唔再以立法會議員嘅身份服務大家，都會換一種方式留喺呢片土地上。外界即刻揣測佢係咪唔爭取連任，江玉歡回應話冇諗過會引嚟各界遐想，序言只係感性之言，會視乎市民對佢嘅觀感，決定係咪參選。

江玉歡喺工作報告序言一開始就提到，呢份係今屆立法會議員旅程嘅最後一份工作報告，取名《藏冬》，同大家講心裡話。江玉歡話想為呢4年議員之旅做個小結，提醒自己就算去到任期最後一刻，都唔能夠卸下「為民服務」嘅擔子，站好最後一班崗，為呢4年承諾有個紮實嘅收尾。

江玉歡寫到助理成日向佢「吐槽」，話接嘅個案求助太多、接受嘅採訪太密，但佢知道助理心入面比邊個都更清楚佢嘅本心，嘴上面「抱怨」，但工作從不含糊，就算加班到深夜，都會將市民嘅求助信息一條條整理好、跟進好。團隊入面每個人都明白，只要江玉歡仲擔住立法會議員呢個身份一日，就會盡最大能力幫助市民。「如今任期將滿，我心裡沒有不捨的悵然，只有踏實的坦然─因為這四年，我相信自己未曾辜負『議員』二字的分量。」江玉歡話未來就算唔再以立法會議員身份服務大家，都會換種方式留喺呢片土地上，或者會更頻繁走入社區，聽街坊講心事，或者會繼續關注民生議題，搭起更多溝通橋樑。

外界揣測呢篇係離別感言，江玉歡今朝喺電台節目回應話冇諗過令大家有遐想，強調目前未決定係咪參選。至於有冇興趣出戰直選，江玉歡就話唔係咁容易，對佢嚟講喺選舉委員會界別會有更大發揮。佢又唔認為自己屬於言辭過激嘅議員，只係講嘢直接啲。

張欣宇指難評估連任前景

至於另一個相對敢言嘅立法會議員張欣宇，喺同一節目話一向熱衷於公共服務，願意擔任任何崗位。但佢話好難評估連任前景，亦要所屬政團香港新方向內部達成共識。

