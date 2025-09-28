Ray Online｜火鍋放題偷食材片掀熱話 黃傑龍讚職員好有禮貌

火鍋放題偷食材影片掀全城熱話，黃傑龍讚職員好有禮貌。(資料圖片)

一對男女食客喺任食火鍋店取走肥牛、海鮮等食材一事，掀起全城熱話。本身係飲食集團主席嘅優質旅遊服務協會主席黃傑龍話，片中職員好有禮貌，值得讚賞，但提到正如職員所講「一日未離開食放題攞幾多都得」，認為即使最終食唔晒都只能夠罰佢錢，除非等食客離開食肆先至捉佢偷食物，咁就可能變成刑事案件。

2023年牛角曾發生類似個案

黃傑龍噚晚喺社交平台發帖表示，唔少網民都問佢公司有冇發生過同類事件，就重提2023年尾旗下牛角嘅一宗個案。睇返當時佢分享嘅內容，提到收到食客傳送私人訊息畀佢，話見到附近有食客將嗌咗嘅牛肉，徒手放入預備好嘅食物袋，再將個袋放入冰袋，最後繼續若無其事食飯。黃傑龍嗰陣話「食放題都會靜靜雞帶埋保溫袋去偷肉嘅，提醒你咁樣係盜竊行為」，又笑言「阿媽都有教係唔啱㗎」。

不過，黃傑龍都提到如果侍應望住食客拎個盒出嚟裝食物，就梗係要處理同阻止。佢之後更利用人工智能(AI)生成圖片，用AI幫自己去到涉事二人枱「打卡」，仲重演手執肥牛嘅場面。

▼打邊爐卡路里多少？▼

