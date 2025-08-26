渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
Ray Online｜田北辰慶祝75歲生日 蛋糕設計別具意義！
日前行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀75歲大壽，由一眾支持者喺銅鑼灣街頭大派應援物，墟冚嘅場面引起唔少關注。相隔數日，實政圓桌立法會議員田北辰(田二少)都75歲生日！佢今日(26日)就喺Facebook分享自己生日活動，提到原來立法會辦公室同事每年都會為佢設計生日蛋糕，而今年主題就係「田北辰一直努力推動的多項惠民政策」，其中蛋糕上嘅飛機代表改善屯門東飛機噪音問題；大欖隧道就指爭取欖隧非繁忙時間免收費；而位於蛋糕最前位置嘅港鐵列車，就代表「洪欣鐵路」及屯門沿岸跨海新鐵路規劃。
壽星公田北辰亦大讚蛋糕「不只味道好，更加有心思！」，仲話每一項政策都代表著他作為議員多年來嘅堅持和對市民嘅承諾。田二少希望透過吹熄生日蠟燭，能一一實現同市民嘅共同願望。
五歲孫送老虎LEGO
除咗食蛋糕，田北辰仲大曬來自5歲汽車迷孫仔嘅生日禮物──帶有老虎花飾的Lego套裝。田二少提到，原來早喺上星期溫哥華探親休假嗰時，孫兒偷偷問佢想要咩生日禮物，而田二少屬虎所以就送老虎Lego。
田北辰話，依套擁有超過900件零件的模型註明適合18歲以上人士拼砌，但5歲的「Lego小高手」毫不怯場，平日已經砌緊適合9歲以上程度嘅佢，充滿自信咁「越級挑戰」，每日在家人陪伴下耐心拼砌。看著孫兒專注嘅模樣，田二少感受到一份跨代連結與愛。令他驚喜嘅係，孫兒竟在生日當天完成咗這個「不可能的任務」。
最後田北辰話，今年生日，一早收到這兩份別具意義的禮物，感到十分感恩；感謝大家的愛與心思，令佢度過咗一個難忘嘅75歲生日。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/ray-online-田北辰慶祝75歲生日-蛋糕設計別具意義-/593183?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
