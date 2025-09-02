Ray Online｜葉劉體檢結果顯示腦退化機會甚低 屬健康長者

葉劉淑儀體檢結果顯示腦退化機會甚低，屬健康長者

市民最好定期進行身體檢查，新民黨主席葉劉淑儀最近就完成體檢，發現無論係白內障、高血壓動脈變化等各項指數結果都正常，腦退化機會亦甚低，係一位健康長者！



葉劉喺社交網站分享近日去東涌社區聯絡中心，出席「醫診到會」活動，親身體驗採用先進儀器做身體檢查。首先，葉劉檢測血管硬化指數，結果顯示血壓略低，但其他指數完全冇問題。之後，佢去中醫體質評估(人工智能)攤位，接受AI中醫檢測。報告顯示葉劉屬於寒底、體內有肝火，佢估計因為近排睡眠不足。另一方面，診斷出佢背部不適，葉劉話多年前患有坐骨神經痛，早排曾經舊患復發，接受治療後已經冇大礙。

腦退化機會甚低

最後，葉劉接受眼底健康篩查(人工智能)，顯示無論係白內障、高血壓動脈變化等各項指數結果正常，腦退化機會亦甚低。在場嘅醫護人員紛紛上前恭喜葉劉，葉劉都覺得好高興同感恩。

