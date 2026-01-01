Ray Online｜鄧炳強參觀油麻地警署 曬後生雜差幫辦相 大讚場景還原度高

鄧炳強憶起當年做雜差幫辦的時光。(鄧炳強FB)

「油麻地警署光影之旅」今日(1日)開幕，保安局長鄧炳強亦有出席。佢喺社交平台就「曬出」自己後生時做雜差幫辦嘅相，講到館入面重現嘅雜差幫辦房令佢印象好深刻，唔知大家睇到鄧Sir後生嘅相，認唔認得佢呢？

鄧炳強話，展館內重現多個港產警匪片場景，令佢最印象深刻嘅係雜差嘅幫辦房。佢大讚場景同佢當年做雜差幫辦嘅場景非常接近，仲曬出自己後生時嘅工作照，證明兩者真係好似相。佢話，見到熟悉嘅擺設同細節，回憶湧上心頭。而對佢自己嚟講，唔單止係懷緬昔日；更加提醒佢，無論時代點變，服務社會、守護市民嘅初心係永遠不變。



唔少網民紛紛留言支持鄧Sir，有網民大讚佢依家fit咗好多；亦有人話鄧Sir無咩點變。



