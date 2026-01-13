Ray Online｜霍啟剛申報擁35個物業 內媒指部分與郭晶晶擁有是「對婚姻的絕對坦誠」

在體育、演藝、文化及出版界，候選人有爭取連任的霍啟剛，和香港文學館館長羅光萍。(林俊源攝)

新一屆立法會議員今個月上任，體育、演藝、文化及出版界霍啟剛申報擁有35個物業，內媒報道話部分物業同老婆、「跳水皇后」郭晶晶共同擁有，形容呢種毫無保留嘅財產公示，被外界解讀為對婚姻嘅絕對坦誠。

內媒《南方日報》專程製作一條短片，報道霍啟剛主動公開個人財產，「35套物業曝光，多項房產與郭晶晶共同持有」。短片讚揚霍啟剛呢種毫無保留嘅財產公示，被外界解讀為對婚姻嘅絕對坦誠；亦向公眾傳遞公職人員嘅透明態度，完美契合香港立法會議員須喺當選後14日內申報個人利益嘅議事規則要求。

根據霍啟剛申報嘅資料，佢喺香港擁有1個自用住宅單位、7個出租住宅單位部分業權、14個出租商業單位部分業權；喺澳門擁有3個自用同4個出租嘅商業單位部分業權；內地擁有2個自用住宅單位、2個出租住宅單位部分業權；法國擁有1個自用嘅住宅單位部分業權；英國擁有1個出租嘅住宅單位。

