Ray Onlne｜九龍城潮汕文化嘉年華賀國慶 陳茂波嘗小食潮州話讚「好好食」

陳茂波(右二)品嘗多款潮汕特色飲食後，用潮州話大讚「好好食」。(大會提供)

為慶祝國慶76周年，九龍東潮人聯會同九龍西潮人聯會一連4日喺九龍城舉辦嘅「潮玩×潮IN」潮汕文化嘉年華，今日嚟到最後一日。財政司司長陳茂波今日到場，先欣賞繡扇同潮州手拉朱泥壺製作過程，然後品嘗多款潮汕特色飲食，包括潮州魚蛋、牛丸、潮式鹵水等，佢食完不禁用潮州話盛讚「好好食，個個食」。

陳茂波之後同特別喜愛功夫茶嘅行政會議成員高永文，一齊觀賞沏茶過程，體會潮汕文化獨特韻味，其中高永文大讚單叢蜜蘭香茶香味濃。最後，陳茂波不忘喺國慶日刺激消費、振興經濟，喺現場攤檔買咗羊肚菌、五指毛桃牛大力祛濕湯包、腐乳餅同雞仔餅等等。佢喺參與嘉年華期間，亦不時以潮州話與街坊打招呼、傾偈，以及同市民合照、分享美食等，又用潮州話祝賀大家「國慶節快樂」。

立法會議員鄭泳舜、陳恒鑌、陳凱欣同觀塘區議員柯創盛等潮州鄉賢，今日亦趁國慶節到場體驗潮汕文化。潮汕文化嘉年華設有超過20個攤位同多個特色打卡位，同時有4個以全運會為主題嘅互動攤位，等市民率先感受熾熱嘅盛事氣氛。

