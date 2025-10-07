Razer Blade 14（2025）首降，HK$14,790 免運購 RTX 5070 電競強機｜Amazon Prime Day 2025

每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
打算趁秋季 Prime Day 的機會升級自己的電競裝備？Razer 這款 2025 年的 Blade 14 正在以歷史新低價促銷。目前的價格降到了 US$1,900，約合 HK$14,790 而且免運費直送香港地址。對比本地購買大約能便宜近一千蚊，不要錯過下手的絕好時機！
Razer Blade 14（AMD Ryzen AI 9 365、RTX 5070、3K 120Hz OLED）
Amazon 特價 US$1,900（約 HK$14,790，免運費直送香港）｜原價 US
$2,000
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
促銷中的 Razer Blade 14（2025）型號搭載了 AMD Ryzen AI 9 365 CPU 和 RTX 5070 GPU，同時配備 14 吋 2,880 x 1,800 OLED 螢幕，更新率和峰值亮度達到 120Hz 和 400 尼特。它採用了 32GB LPDDR5X 記憶體和 1TB SSD，並且內建了支援 THX 空間音訊、7.1 聲道編解碼器的 6 喇叭和 72Wh 電池，還隨盒附贈 200W GaN 充電器。另外裝置設有 2 個 USB-C 4（有 DisplayPort 2.1）、2 個 USB-A 3.2、1 個 HDMI 2.1 和 1 個 microSD 讀卡機，Razer 標誌性的 Chroma RGB 光效當然也不在話下。
Razer Blade 14（AMD Ryzen AI 9 365、RTX 5070、3K 120Hz OLED）
Amazon 特價 US$1,900（約 HK$14,790，免運費直送香港）｜原價
US$2,000
Razer 香港特價 HK$15,565｜原價
HK$17,899
