妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
Realme、Ricoh 影像合作細節公開：GR 膠片影調、街拍模式、防眩光鏡頭
首款合作集中 Realme GT8 Pro 將於本月登場。
上週官宣聯手的 Realme 與 Ricoh 今日透過發布會公開了合作的細節，即將登場的 Realme 新手機 GT8 Pro 將搭載一套「Ricoh GR 影像系統」。其中最核心的是來自 Ricoh 的高對比黑白、正片、負片、標準、單色這五大 GR 影調，它們能為成像帶來膠片質感，同時用家亦可根據個人審美自訂影調配方。除此之外，新機也具備專門的 Ricoh GR 相機模式。它以裁切方式提供了等效 28mm 和 40mm 兩大街拍經典焦段（也可調整為 35mm 和 50mm），並有沉浸式取景器和支援預設對焦距離的快拍對焦模式。
當然，和其它手機廠與相機廠的合作一樣，Ricoh 也為 Realme 訂製了 GR 浮水印。而在硬體上，雙方合力為 GT8 Pro 打造了防眩光鏡頭。它採了 7P 非球面高透鏡片，並擁有五層超低反射鍍膜，反射率低至 0.2。鏡頭玻璃則噴上了雙層 AR 鍍膜，透光率可以達到 97%，進一步提升了拍攝進光量。
根據官方計畫，Realme GT8 Pro 將於本月登場，具體日期和更多產品細節有待公開。
其他人也在看
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
消委會咖啡機｜實測12款咖啡機 $4,988飛利浦贏萬元咖啡機 膠囊咖啡機最高分是「這款」！
現代人早上總會以一杯咖啡來提神！最方便之選除了出街買咖啡，還可以在家中擺上一部咖啡機，方便省事沖泡一杯暖意融融的風味咖啡。但市面上咖啡機林林總總，如何選擇才好？消委會568期公布了一份12款咖啡機的測試，分別有9款全自動咖啡機和3款膠囊（coffee capsule）咖啡機，測試結果表示一款價值$4,988的飛利浦全自動咖啡機與萬元的De’Longhi咖啡機同為總評4星評分，飛利浦在價錢上勝出！還有一款Nespresso的膠囊咖啡機也獲得了4星評分，想知道是哪個品牌就繼續看下去。Yahoo Food ・ 3 小時前
蘋果中國市場再度不明朗 封閉生態慘遭中國品牌「破壁」
為了打低蘋果，中國手機品牌法寶盡出，早前小米直接放棄自家系列順序，以17系列「對標」iPhone 17，又聲稱開賣5分鐘破紀錄，可惜最終需求遠低於市場預期，遭分析師郭明錤大潑冷水。之不過，另一手機品牌Vivo今次勁過「對標」，宣稱已「破壁」蘋果生態，最新手機竟能與蘋果設備無縫互聯，資料手到拿來，蘋果中國市場再添陰霾Yahoo財經 ・ 1 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
翁嘉穗嫁鄔友正變少奶奶 原來家境並唔普通？自爆爸爸曾經營鑽石廠
翁嘉穗（Virginia）1997年勇奪香港小姐冠軍，當選兩年後閃嫁比佢大20年嘅海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正。婚後，翁嘉穗淡出幕前，先後誕下鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar）兩名兒子，又幫助老公打理家居品牌生意，閒時出席活動，生活寫意。翁嘉穗現時居住於價值過億嘅半山豪華獨立屋，與老公鄔友正曾分別於分享生活時意外曝光豪宅內貌，大宅裝潢以簡約格調為主，樓底十分高，擁有巨廳、落地玻璃窗，客廳即使擺放長型梳化後都相當闊落，曾於聖誕節時擺放大約2米高嘅聖誕樹。日前，翁嘉穗自爆細個嗰陣，爸爸曾經營鑽石廠，家境並唔普通。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
新地掃管笏住宅項目停擺 「星堤2期」未見施工 再惹爛尾質疑
由新鴻基地產（0016.HK）與興勝創建（0896.HK）共同發展、位於屯門掃管笏的大型住宅項目，去年中曾傳出工程「爛尾」停擺，新地澄清因應市場變化作出設計改動。惟一年過去，項目仍未有推售跡象，僅項目外牆圍網拆卸，露出石屎結構。龍頭發展商過去少見「地盤停擺」，令外界對停工的質疑再起。記者早前到現場視察，未見有工人出入，而新地的「拍檔」興勝在最新年報指出，對相關項目預計完工日期無具體計劃。信報財經新聞 ・ 10 小時前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 1 天前
「人間Balenciaga」是她們！Anne Hathaway、三吉彩花、Allday Project上流千金Annie亮相巴黎
Pierpaolo Piccioli 執掌 Balenciaga 後，首個時裝展大收好評！Pierpaolo Piccioli 的風格更為優雅而富詩意，與前衛衝擊的 Demna Gvasalia 截然不同，首季重塑 Balenciaga 的巴黎雅緻風貌，同時不失新世代的時尚率性，融合品牌獨有的建築輪廓，迎來巴黎百年老牌的新篇章。Yahoo Style HK ・ 1 天前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
中美貿易戰若未解 大摩警告美股或暴跌11%
摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 警告，如果中美之間的貿易緊張局勢，未能在 11 月期限前得到解決，美股面臨高達 11% 的下跌風險。鉅亨網 ・ 18 小時前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！軒公+MC現身音樂嘉年華/青年旅舍變恐怖鬼屋
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了5大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋，要可愛一點則有來KUROMI首間怪異影院，要Chill下還有《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，可以聽到軒公及MC演唱， 部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 23 小時前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟
中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。信報財經新聞 ・ 1 天前
雙雙放話軟硬兼施 特朗普和萬斯打開與中國談判的大門
【彭博】— 美國政府最高層周日表露出與中國達成協議來平息最新貿易爭端的意願，似乎在向北京施壓的同時安撫受到驚嚇的市場。Bloomberg ・ 1 天前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」
音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
張繼聰愛犬為保護家人被咬數個血洞 剃毛變可憐樣
【on.cc東網專訊】藝人張繼聰一家對毛孩情有獨鍾，收養了多隻「小可愛」，令家中洋溢溫情。而月前才領回家的Sparky日前發生意外，傭人姐姐拖牠外出散步期間，突有惡犬衝出來襲擊，懂性的Sparky為了保護姐姐奮力抵抗，最終被咬到身上出現數個血洞，阿聰見狀自然心痛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
MIRROR親證將不參與叱咤頒獎禮：有工作安排
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮是每年樂壇盛事，而男團MIRROR由出道起都有參與，更年年橫掃各大獎項。然而早前有傳MIRROR今屆將不會參加叱咤，成為熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
CHANEL手袋下期爆款多到數不清！Matthieu Blazy時代下的手袋預覽：革新2.55、實用翻蓋包、復古郵差包
CHANEL 2026 春夏手袋大集合！新任創意總監 Matthieu Blazy 帶來首個精彩的春夏系列，除了時裝造型優雅時尚，手袋亦成為大家集中火力的追捧目標。當中包括革新 2.55 手袋、麂皮保齡球包、復古郵差包等，將「復古奶奶」Grandma Chic 時尚推至極致，大家亦超級期待上架！Yahoo Style HK ・ 1 天前