Realme、Ricoh 影像合作細節公開：GR 膠片影調、街拍模式、防眩光鏡頭

上週官宣聯手的 Realme 與 Ricoh 今日透過發布會公開了合作的細節，即將登場的 Realme 新手機 GT8 Pro 將搭載一套「Ricoh GR 影像系統」。其中最核心的是來自 Ricoh 的高對比黑白、正片、負片、標準、單色這五大 GR 影調，它們能為成像帶來膠片質感，同時用家亦可根據個人審美自訂影調配方。除此之外，新機也具備專門的 Ricoh GR 相機模式。它以裁切方式提供了等效 28mm 和 40mm 兩大街拍經典焦段（也可調整為 35mm 和 50mm），並有沉浸式取景器和支援預設對焦距離的快拍對焦模式。

廣告 廣告

Realme、Ricoh 影像合作

當然，和其它手機廠與相機廠的合作一樣，Ricoh 也為 Realme 訂製了 GR 浮水印。而在硬體上，雙方合力為 GT8 Pro 打造了防眩光鏡頭。它採了 7P 非球面高透鏡片，並擁有五層超低反射鍍膜，反射率低至 0.2。鏡頭玻璃則噴上了雙層 AR 鍍膜，透光率可以達到 97%，進一步提升了拍攝進光量。

根據官方計畫，Realme GT8 Pro 將於本月登場，具體日期和更多產品細節有待公開。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk