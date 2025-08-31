realme概念手機亮相 15000mAh電池僅8.89mm厚

realme在今日隆重舉行的粉絲節盛會中，正式向全球展示一款搭載15000mAh超大容量電池的概念手機。此產品是realme與中國電池製造巨頭珠海冠宇共同研發，採用全球首創應用於手機領域的「全硅負極電池」技術。

電池能量密度達到業界巔峰

據官方公布的詳細技術規格，這款革命性電池的能量密度達到業界巔峰，擁有高達1200Wh/L的驚人表現。這項突破得益於採用創新研發的高容量電池正極材料與固態電解質技術，不僅確保了龐大的電力儲存能力，更實現了離子的高效傳輸效率。特別值得關注的是，此電池的能量密度較傳統硅碳負極電池提升超過1.3倍。

儘管配備了如此龐大的15000mAh電池，這款概念手機的機身厚度卻僅控制在8.89mm，實現了超大電力與輕薄機身的平衡。此成就歸功於realme研發團隊首創的「迷你鑽石結構」設計，以及突破性的主板架構創新，成功打造出全球最窄的ANDROID 主板，寬度僅僅23.4mm。

realme 同時預告，配備3C認證的45W快充20000mAh移動電源將與realme 15系列同步登場，預計於9月正式亮相。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

