realme 官宣新機，可達15000mAh，320W 秒充

文章來源：Qooah.com

realme 發佈活動海報，海報顯示 realme 將會在8月28日舉辦真粉節，這次會有特別新品發佈，並提出了「挑戰世界最大電池手機」，「空調制冷手機散熱黑科技發佈」，「真奇喵毛絨版首秀」，「神秘新品爆料」等字樣。

之前 realme 已經在 X 平台發佈過預熱海報，並在海報中分享了一部新手機，這部手機的電池容量為 15000mAh。而且 realme 在更早前分享過一部 10000mAh 電池的概念手機，型號是 realme GT 10000mAh，預計這部手機後續會正式推出。

realme GT 10000mAh 雖然配備 10000mAh 的電池，但手機厚度僅有8.5mm，重量215g， realme 發佈了 320W 超光速秒充技術，手機用戶將一部 4420mAh 的手機電池充至 100% 僅需4分半。

現階段除了 realme，也有許多手機廠商都在為手機配備大容量電池而做準備，用戶可以期待後續的手機發展。