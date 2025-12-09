Realme 宣佈 Narzo 90 系列將於 12 月 16 日發佈，包含 Narzo 90 和 Narzo 90x 智能手機

Realme 今日宣佈將於 12 月 16 日發佈其全新系列 Narzo 90，這個系列以「性能為驅動」為定位。該系列將包括兩款智能手機——Narzo 90 和 Narzo 90x，旨在提供強勁的性能、全天候的電池續航以及精緻的視覺體驗。

Realme 表示，Narzo 90 主要針對年輕學生及入門級白領專業人士，擁有纖薄、輕巧及高質感的設計，並提供「同類產品中強勁的顯示體驗」，以及可靠的電池性能，並支援快速充電。Narzo 90x 則專為大學生設計，將被定位為「一款能應對長時間學習日程及活躍數碼生活的設備」。

Realme 表示，Narzo 90x 將提供「延長的電池續航」，以確保用戶無論是在學習、遊戲還是觀看內容時，都能享受不間斷的使用體驗。此外，這款智能手機還將提供「流暢的顯示性能」，以提升多媒體體驗的沉浸感。

Realme 認為 Narzo 90 系列將提供「高性價比」，並將通過其官方網站及 Amazon.in 在印度銷售。雖然 Realme 尚未透露 Narzo 90 系列的具體規格，但預計在下週二之前會有部分資訊洩漏。

