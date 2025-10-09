Realme 新機 GT8 Pro 將獲 Ricoh 加持，目標「打造街頭新傳奇」

焦點

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」

Yahoo Tech HK

手機廠和相機廠聯名已成趨勢。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
從 2016 年 Leica 加持的華為 P9 開始，在本業上已漸顯頹勢的相機廠在手機領域覓得了新的商機。之後蔡司、Hasselblad 接連下場，如今日系街拍的代表 Ricoh 也宣布和 Realme 達成了戰略合作。雙方的目標是「打造街頭新傳奇」，而首款背後掛 Ricoh 標的產品 GT8 Pro 也確定將於本月晚些時候登場。不過考慮到 Realme 過往並不以影像見長，Ricoh 給人的印象也是風格大於技術，這兩家走到一起能碰出什麼樣的火花還有待觀察。

AMa

