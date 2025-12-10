Realme 16 Pro+ 包裝洩露，搭載 2億像素潛望式長焦鏡頭再度現身

據傳 Realme 16 系列將於 1 月 6 日正式發佈，今日在中國流出即將推出的 Realme 16 Pro+ 的包裝盒圖片。作為系列中的高端成員，Realme 16 Pro+ 將具備長焦潛望鏡鏡頭，這無疑是一個令人期待的消息。

根據流出圖片的來源，Realme 16 Pro+ 的後置相機將配備潛望鏡鏡頭，這是 Realme 14 Pro+ 的一項特性，而 Realme 15 Pro 則沒有此功能（當時也沒有 Realme 15 Pro+）。現在這一功能回歸，市場普遍推測，Realme 16 Pro+ 的售價可能會高於 15 Pro。

廣告 廣告

目前尚未有關於 Realme 16 Pro+ 的具體規格流出，但在中國，許多人對於 Realme 15 系列的銷售表現感到失望，這也是品牌急於推出新系列的原因之一。Realme 14 Pro+ 的表現一直受到關注，而 Realme 16 系列的推出或許能夠吸引更多消費者的目光。

推薦閱讀