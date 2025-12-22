Realme 16 Pro 和 16 Pro+ 配備 2 億像素主相機，Pro+ 具備 3.5 倍光學變焦鏡頭

Realme 將於 1 月 6 日發佈 16 Pro 和 16 Pro+ 兩款新機，並確認兩者均配備 2 億像素的主攝影鏡頭。此外，16 Pro+ 還將配備一個具備 3.5 倍光學變焦的長焦鏡頭。主攝採用 Samsung 的 HP5 感應器，尺寸為 1/1.56 吋，光圈為 f/1.8，而 Pro+ 的長焦鏡頭則使用 Samsung 的 JN5 感應器。

根據公司發佈的新聞稿，Pro+ 還會配備超廣角鏡頭，這意味著用戶能夠享有「完整的焦距影像系統」，支持從 0.6 倍至 120 倍的拍攝，提供肖像攝影、街景攝影及長距離攝影的全方位靈活性。這款 2 億像素的主攝影鏡頭支持「全像素自動變焦」以及 1 倍和 2 倍的無損變焦功能。

Realme 16 Pro+ 的主攝影鏡頭搭載了最近發表的 LumaColor Image 的「先進算法創新」，帶來「全維度膚色優化、光學景深融合模糊和人景光影重建」，確保「每張照片都充滿真實感、質感和生動的光影效果」。此外，還有「同類首創」的 HyperRAW、InstantSnap 和 Anti-Distortion 算法，能提供「更清晰的細節、更穩定的動態捕捉，及在全焦段範圍內減少邊緣失真」。

Realme 16 Pro+ 支持在 1 倍、2 倍、3.5 倍和 7 倍焦距下進行 4K HDR 視頻拍攝，並在 1 倍和 3.5 倍焦距下提供雙焦點 4K 60fps 錄影功能。前置攝影鏡頭亦支持 4K 60fps 錄影。這些規格聽起來相當令人振奮，期待能夠實際測試 Realme 16 Pro 系列，檢視其拍攝性能是否如宣傳所言，還是僅僅是市場行銷噱頭。

