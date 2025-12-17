Realme 16 Pro+ 獲 TENAA 認證，配備 6.8 吋 AMOLED 螢幕及 2 億像素主相機

即將發佈的 Realme 16 Pro+ 已經通過中國的 TENAA 認證，並且此過程也揭露了該手機的規格。這款手機配備了一塊 6.8 吋 AMOLED 螢幕，解析度為 1280 x 2800，主相機為 2 億像素，還有一顆 5,000 萬像素的潛望式長焦相機，具備 3.5 倍光學變焦功能，另有 800 萬像素的超廣角鏡頭和 5,000 萬像素的自拍鏡頭，電池容量為 6,850 mAh，通常會以 7,000 mAh 的典型容量來進行宣傳。

該設備將搭載 Qualcomm 的 Snapdragon 7 Gen 4 SoC，並提供 8GB、12GB、16GB 或 24GB 的 RAM，以及 128GB、256GB、512GB 或 1TB 的儲存空間。手機還設有螢幕下指紋感應器、紅外發射器，並支持所有常見的連接選項。

Realme 16 Pro+ 的尺寸為 162.45 x 76.27 x 8.49 mm，重量為 203g。Realme 已經預告了四種顏色：由 Naoto Fukasawa 設計的 Master Gold 和 Master Grey，還有專屬於印度的 Camellia Pink 和 Orchid Purple。

至於在印度發佈的 Realme 16 Pro+ 是否與中國版本完全相同，目前尚不明確。Realme 16 Pro 和 16 Pro+ 將於 1 月 6 日正式亮相。

