Realme 16 Pro 系列全球首發 LumaColor IMAGE 技術，強調人像影像表現

Realme 的 16 Pro 系列即將發佈，品牌已經透露了一些關於此系列的特點，其中包括 Master 設計。今天，Realme 宣佈全球首發其自主開發的 LumaColor IMAGE 技術，專為 Realme 16 Pro 系列而設。LumaColor IMAGE 是與 TUV Rheinland 合作開發的，旨在強調 Realme 在人像攝影方面的雄心，並反映品牌對於讓先進的移動影像技術惠及全球年輕用戶的持續承諾。

根據 Realme 的說法，LumaColor IMAGE 將為 16 Pro 系列提供「同級最佳的人像體驗」，並能捕捉「更加真實且情感豐富的人像，展現自然的膚色、層次分明的光影和豐富的氛圍」。品牌指出，LumaColor 在光與色彩處理方面採用了行業首創的方法，這意味著「與傳統方法分開光和色彩所帶來的過曝或色彩失真的風險不同，LumaColor IMAGE 智能地匹配這兩者，從而實現自然和諧的膚色，協調的人物與場景關係，以及富有氛圍的光影效果。」

Realme 進一步表示，LumaColor IMAGE 擁有全維度的膚色優化，其光學景深融合模糊技術能使主體在畫面中脫穎而出，營造出沉浸式的氛圍。人物與場景光影的重構也增添了質感和層次感的光影效果。雖然 Realme 尚未詳細介紹 16 Pro 系列的相機系統，但該系列被宣傳為「人像之王」，並聲稱在不同的變焦範圍內都能表現出色。

據傳 Realme 16 Pro 系列將於 2026 年 1 月初推出，未來幾天將會有更多相關資訊流出。

