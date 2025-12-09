精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Realme 16 Pro 系列將於 1 月 6 日在印度發佈，標準版配備 8GB RAM 和 128GB 儲存
Realme 16 Pro 最近在網上曝光，展示了其主要規格和設計。根據消息人士的透露，該系列的印度發佈日期為 1 月 6 日。此系列將包括標準版的 16 Pro 和 16 Pro+ 兩個型號。
消息人士還建議，基礎型號將提供 8GB 的 RAM 和 128GB 的存儲空間。此外，Pro+ 版本將配備一個潛望鏡長焦鏡頭。值得注意的是，Realme 15 Pro 在今年 7 月發佈時並未配備長焦攝像頭。
Realme 16 Pro 的中國版預計將配備 6.78 吋的 AMOLED 顯示屏，7,000mAh 的電池，主後鏡頭為 2 億像素，前置感應器為 5000 萬像素，並支援高達 16GB 的 RAM。
型號
顯示屏
電池
主攝像頭
前置攝像頭
RAM
存儲
價格
Realme 16 Pro
6.78 吋 AMOLED
7,000mAh
2 億像素
5000 萬像素
8GB / 16GB
128GB
$XXX / 約 HK$ XXX
Realme 16 Pro+
6.78 吋 AMOLED
7,000mAh
2 億像素 + 潛望鏡長焦
5000 萬像素
8GB / 16GB
128GB
$XXX / 約 HK$ XXX
