Realme 16 Pro 系列將於 1 月 6 日在印度發佈，標準版配備 8GB RAM 和 128GB 儲存

Realme 16 Pro 最近在網上曝光，展示了其主要規格和設計。根據消息人士的透露，該系列的印度發佈日期為 1 月 6 日。此系列將包括標準版的 16 Pro 和 16 Pro+ 兩個型號。

消息人士還建議，基礎型號將提供 8GB 的 RAM 和 128GB 的存儲空間。此外，Pro+ 版本將配備一個潛望鏡長焦鏡頭。值得注意的是，Realme 15 Pro 在今年 7 月發佈時並未配備長焦攝像頭。

Realme 16 Pro 的中國版預計將配備 6.78 吋的 AMOLED 顯示屏，7,000mAh 的電池，主後鏡頭為 2 億像素，前置感應器為 5000 萬像素，並支援高達 16GB 的 RAM。

型號 顯示屏 電池 主攝像頭 前置攝像頭 RAM 存儲 價格 Realme 16 Pro 6.78 吋 AMOLED 7,000mAh 2 億像素 5000 萬像素 8GB / 16GB 128GB $XXX / 約 HK$ XXX Realme 16 Pro+ 6.78 吋 AMOLED 7,000mAh 2 億像素 + 潛望鏡長焦 5000 萬像素 8GB / 16GB 128GB $XXX / 約 HK$ XXX

