Realme 16 Pro 系列將於 1 月 6 日發佈，設計由日本設計師深澤直人操刀

Realme 16 系列將於 1 月 6 日正式發佈，現在我們終於能夠看到其設計的首次亮相。Realme 16 Pro Master Gold 和 Master Grey 由日本設計師 Naoto Fukasawa 設計，這位設計師之前也曾負責過多款 Realme 手機的設計，包括 Realme X2 Pro Master Edition、X50 5G Master、GT Master 和 GT Explorer Master。

16 Pro 系列採用城市野性設計，提供四種顏色選擇，包括 Master Grey、Master Gold、Camellia Pink 和 Orchid Purple。後兩種顏色將僅限於印度市場發售。

16 Pro 系列的背面採用了以植物為基礎的有機硅材料，這種材料是由植物稻草製成的。相機模組的設計與 OnePlus 15 相似，但旋轉了 90 度。其背面配備三個攝像頭，包括一個 2 億像素的主攝像頭、一個 800 萬像素的超廣角鏡頭以及一個支持 3.5 倍光學變焦的潛望式長焦鏡頭。

傳聞顯示，該系列還將配備 7,000mAh 的電池，並支持 80W 快速充電，兩款手機都預裝基於 Android 16 的 Realme UI 7.0。

