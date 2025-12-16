Realme 16 Pro 系列確定於 1 月 6 日發佈，設計由著名設計師 Naoto Fukasawa 參與

根據最新消息，Realme 16 Pro 系列將於 1 月 6 日正式發佈。品牌已確認此消息，同時也透露了由著名設計師 Naoto Fukasawa 參與設計的相關內容。Naoto Fukasawa 之前曾為 Realme 設計過特殊版本的 Realme X、Realme X2 Pro、Realme GT 及 Realme GT 2 Pro，此次他也將參與即將推出的 Realme Buds Air8 設計，兩者將一同亮相。

在 Realme 16 Pro 系列及 Buds Air8 中，Realme 與 Naoto Fukasawa 探索了一種名為「城市野性設計」的概念，旨在將自然的原始精神與現代都市美學相融合。官方發布的消息提到，這些產品將呈現出「有機的質感卻精緻的形態」，如同在城市脈動中找到自由的邀請。

Realme 16 Pro 系列將提供兩種自然靈感色彩，分別為 Master Gold 和 Master Grey。Master Gold 將供應於 Realme 16 Pro 和 16 Pro+，而 Master Grey 則為 16 Pro+ 獨有。Master Gold「喚起金色小麥的溫暖和細膩質感，邀請觸碰並激發感官」。相對地，Master Grey「靈感來源於河流打磨的卵石」，其表面柔和發光，感覺「既自然又精緻」。

Realme 16 Pro 系列將採用業界首創的生物基有機矽材料，這種材料「結合了可持續性、舒適性及耐用性」，由植物基稻草製成，提供「柔軟、友好的觸感及自然彈性」，並且具有抗污、抗菌及耐磨的特性。手機的背面、邊框及顯示屏之間的線條將連續流暢，厚度為 8.49 毫米，創造出視覺優雅且手感自然的使用體驗。

相機模組將採用 PVD 鍍層，靈感來自於精緻的時計工藝（儘管 PVD 通常用於較便宜的手錶，以模仿真金的外觀）。預期相機島上會有高光鏡面效果，並與背面無縫融合。手機還會擁有「奢華金屬中框」，雖然目前尚不清楚其「奢華」的具體定義。

Realme Buds Air8 將採用與手機相同的設計語言，並提供 Master Gold、Master Grey 和 Master Purple 三種顏色。耳機同樣使用生物基有機矽材料，而充電盒的設計「參考了 16 Pro 系列的相機模組」，融入 45 度斜邊和「流暢圓潤的邊角」，呈現出如鑽石般閃耀的外觀。

