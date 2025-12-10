Realme 16 Pro 配備潛望鏡鏡頭、Snapdragon 處理器及大容量電池

Realme 16 Pro 系列的正式發佈日期仍然是「即將到來」，但該公司已經開始加大宣傳力度。Realme India 商店已經設立了一個登錄頁面，並透露了不少細節。首先，該頁面確認了有關潛望鏡鏡頭的傳聞，顯示了 1x、3.5x 和 10x 的變焦倍率。如果推測的話，這可能是 3.5x 的光學變焦和 10x 的數碼變焦。值得一提的是，Realme 15 Pro 甚至沒有配備長焦鏡頭，而 14 Pro+ 則搭載了 3x/73mm 的潛望鏡。

接下來，Realme 16 Pro 將會搭載 Snapdragon 晶片組。具體是那一款呢？通常這類型號會使用 7 系列的晶片。不過，這次的宣傳透露將使用比 Snapdragon 7 Gen 4 更高效能的晶片（15 Pro 使用的正是 7 Gen 4 晶片）。目前還沒有 7 Gen 5 或 7+ Gen 4，因此可以猜測這次將會使用哪一款 Snapdragon 晶片。

廣告 廣告

此外，這款手機還將配備持久的電池。電池容量會是多少呢？預計會超過 6,500mAh，雖然該宣傳對此的描述有些模糊。根據非官方的消息，7,000mAh 是我們聽到的數字。

據了解，中國版的手機應該會配備 6.78 吋的 OLED 顯示屏和 2 億像素的主鏡頭。不過，這是否也適用於將在印度發售的 Realme 16 Pro 還有待觀察。此外，這些資訊目前都還是謠傳。

最後，這次宣傳的另一個官方細節是關於軟件的，這款手機將會預裝 Android 16，並獲得 3 年的系統更新和額外一年的安全補丁。根據未經證實的消息，Realme 16 Pro 將於 1 月 6 日在印度發售。

推薦閱讀