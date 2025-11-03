Realme C85 Pro 及 C85 5G 發佈，配備 7,000 mAh 電池及 IP69 防水等級

Realme 最近在越南正式發佈了其 C 系列的新成員，Realme C85 Pro 和 Realme C85 5G。這些智能手機旨在滿足尋求強大功能且價格具競爭力的用戶需求，並配備了包括大屏幕、強勁電池壽命和先進攝影能力等令人印象深刻的規格。

Realme C85 Pro 和 C85 5G 皆擁有 6.8 吋的超大顯示屏，提升了觀賞體驗，適合多媒體消費和遊戲娛樂。C85 Pro 配備 AMOLED 顯示屏，具備 Full HD+ 分辨率和流暢的 120Hz 刷新率，展現出鮮豔的顏色和流暢的動態效果。相比之下，C85 5G 則搭載 IPS LCD 顯示屏，提供 HD+ 分辨率及更高的 144Hz 刷新率，特別是在遊戲場景中能確保靈敏的觸控體驗。

廣告 廣告

這些設備的核心是其攝影系統。每部智能手機都配備了 5,000 萬像素主攝像頭，搭載 IMX852 感應器，並配有 800 萬像素前置攝像頭，方便用戶拍攝自拍照。這些攝像頭的性能旨在提供高品質影像，對於攝影愛好者和普通用戶來說都具吸引力。

這些設備由一塊 7,000 mAh 的大容量電池供電，並支援 45W 快速充電。如此大的電池容量確保用戶可以長時間使用，而不必頻繁充電。此外，兩款型號均支援 OTG 充電，讓用戶能夠直接從手機為其他設備充電，例如智能手機、智能手錶和耳機等配件。這一功能為忙碌的用戶提供了便利。

在處理性能方面，Realme C85 Pro 搭載 Qualcomm Snapdragon 685 晶片，設計上支援 LTE 連接。另一方面，C85 5G 則由更新的 MediaTek Dimensity 6300 處理器提供動力，支援 5G 功能，實現更快的數據速度和在網絡密集型應用中更佳的性能。這一區別使 C85 5G 成為希望利用下一代移動連接的用戶的更佳選擇。

兩款智能手機均運行基於 Android 15 的 Realme UI 6.0，提供現代化的用戶界面和一系列提升用戶體驗的功能。該 UI 設計直觀，提供自定義選項和順暢的導航體驗，與最新的 Android 產品保持一致。

Realme 還確保 C85 Pro 和 C85 5G 具備應對各種環境條件的能力，兩款設備均獲得 IP69K 等級的防護。這一等級的防護表示手機防塵且能抵擋高壓水噴射，對於那些積極生活或在苛刻環境中工作的人來說，這使得這些手機成為耐用的選擇。

在價格方面，Realme C85 Pro 的起售價為 7,690,000 越南盾（約 $292 / HK$ 2,281），該型號配備 8GB RAM 和 256GB 內部存儲。另一方面，Realme C85 5G 的起售價為 6,490,000 越南盾（約 $247 / HK$ 1,926），8GB RAM 和 128GB 存儲的型號，而 256GB 版本的價格為 7,090,000 越南盾（約 $270 / HK$ 2,106）。這一價格策略使得這兩款設備在中端智能手機市場中具有吸引力，對於追求性價比的消費者來說是理想的選擇。

Realme C85 Pro 和 C85 5G 均提供兩種引人注目的顏色選擇：鸚鵡紫和孔雀綠。這些顏色旨在吸引重視美學的年輕群體，兼顧性能與外觀。

Realme C85 Pro 和 C85 5G 在中端智能手機市場中展現了強勁的競爭力，提供了大屏幕、強勁電池和優秀攝影能力的卓越組合，同時保持價格的可負擔性。憑藉其堅固的規格和時尚的設計，這些設備有望吸引各種尋求可靠性能和功能的用戶。

推薦閱讀