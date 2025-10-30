Realme C85 Pro 設計及規格洩露

Realme 正在為其 C 系列推出一款新的入門級設備——C85 Pro，今日相關資料已經洩露。這款手機將提供黑色、綠色和紫色三種顏色選擇。Realme 已確認該設備配備 7,000 mAh 電池，並通過認證顯示其充電功率高達 45W。C85 Pro 預計將獲得 IP69 等級，以提供防塵和防水的功能。

根據越南的一段實機視頻（見下方嵌入），C85 Pro 的顯示屏為 6.8 吋 FHD+ AMOLED，內存為 8GB RAM，存儲容量達 256GB，主攝像頭為 5,000 萬像素，並搭載 Snapdragon 685 SoC。據悉，C85 Pro 現在在多個市場進行軟性上市，因此有關其所有規格的完整細節將在不久後公佈，連同價格資訊。

廣告 廣告

顯示屏 8GB RAM 256GB 5,000 萬像素 7,000 mAh 45W IP69 Snapdragon 685 SoC

敬請關注，更多消息將會隨之而來。

推薦閱讀