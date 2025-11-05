低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
Realme GT8 Pro 全球發佈，搭載基於 Android 16 的 Realme UI 7.0，採用 Light Glass Design 及新功能
Realme GT8 Pro 正在準備於本月全球發佈，這款手機將率先搭載最新的 Realme UI 7.0，該系統基於 Android 16。Realme UI 7.0 是一次重大的重新設計，採用了多種透明效果，整體外觀被稱為「光玻璃設計」，靈感來自玻璃，展現出透明度、深度和流暢性。
新界面中包含冰塊圖標、霧面玻璃控制中心和呼吸 dock。此外，用戶界面也變得更加可自定義。Flux Theme 2.0 引入了大型文本主題，並允許用戶為常駐顯示設置全景視圖，還可以自定義指紋解鎖動畫。用戶能夠將動態照片或視頻設置為牆紙，並應用 AI 生成的景深效果。
這個版本還新增了小部件和鎖屏樣式，以及可調整大小的 Flux 桌面圖標。新版本中引入的 iPhone 和 Apple Watch 連接功能將允許用戶將健康數據從 Apple Watch 同步到 Realme 手機。此外，來自 iPhone 的通話和信息也會顯示在 Realme 智能手錶上。
多任務側邊欄提供了快速訪問選定應用程序和關鍵工具的功能，而無需退出當前應用。Flux 引擎的內部優化提高了整體系統響應速度 15%，應用滾動流暢度提升 29%，日常性能則增長 22%。新的無縫動畫也有助於創造流暢的使用體驗。
Realme UI 7.0 還利用 AI 減少通知垃圾，AI Notify Brief 將非緊急通知整理成早晚摘要，並可安排更新和創建待辦事項，幫助用戶更好地管理時間。此外，AI Framing Master 將指導新手攝影師，幫助他們獲得最佳構圖，同時解釋基本的構圖原則，以便下次用戶能夠自行完成。同樣，AI Gaming Coach 將提供遊戲資訊，幫助用戶解決困境。
AI Framing Master 和 AI Gaming Coach 將隨 Realme GT 8 Pro 一同上市。新的操作系統版本和界面將於本月開始推送至舊款手機，Realme GT 7 Pro 將是最早獲得更新的機型之一。更新的詳細時間表將很快公布。目前，該新版本已經在部分設備上以開放測試版形式提供。
