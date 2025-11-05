焦點

低息稅務貸款 2025　比較各大銀行產品

TechRitual

Realme GT8 Pro 全球發佈，搭載基於 Android 16 的 Realme UI 7.0，採用 Light Glass Design 及新功能

Techritual.com

Realme GT8 Pro 正在準備於本月全球發佈，這款手機將率先搭載最新的 Realme UI 7.0，該系統基於 Android 16。Realme UI 7.0 是一次重大的重新設計，採用了多種透明效果，整體外觀被稱為「光玻璃設計」，靈感來自玻璃，展現出透明度、深度和流暢性。

新界面中包含冰塊圖標、霧面玻璃控制中心和呼吸 dock。此外，用戶界面也變得更加可自定義。Flux Theme 2.0 引入了大型文本主題，並允許用戶為常駐顯示設置全景視圖，還可以自定義指紋解鎖動畫。用戶能夠將動態照片或視頻設置為牆紙，並應用 AI 生成的景深效果。

廣告

這個版本還新增了小部件和鎖屏樣式，以及可調整大小的 Flux 桌面圖標。新版本中引入的 iPhone 和 Apple Watch 連接功能將允許用戶將健康數據從 Apple Watch 同步到 Realme 手機。此外，來自 iPhone 的通話和信息也會顯示在 Realme 智能手錶上。

多任務側邊欄提供了快速訪問選定應用程序和關鍵工具的功能，而無需退出當前應用。Flux 引擎的內部優化提高了整體系統響應速度 15%，應用滾動流暢度提升 29%，日常性能則增長 22%。新的無縫動畫也有助於創造流暢的使用體驗。

Realme UI 7.0 還利用 AI 減少通知垃圾，AI Notify Brief 將非緊急通知整理成早晚摘要，並可安排更新和創建待辦事項，幫助用戶更好地管理時間。此外，AI Framing Master 將指導新手攝影師，幫助他們獲得最佳構圖，同時解釋基本的構圖原則，以便下次用戶能夠自行完成。同樣，AI Gaming Coach 將提供遊戲資訊，幫助用戶解決困境。

AI Framing Master 和 AI Gaming Coach 將隨 Realme GT 8 Pro 一同上市。新的操作系統版本和界面將於本月開始推送至舊款手機，Realme GT 7 Pro 將是最早獲得更新的機型之一。更新的詳細時間表將很快公布。目前，該新版本已經在部分設備上以開放測試版形式提供。

推薦閱讀

11 food.

其他人也在看

Apple Intelligence 正式支援繁體中文！ iOS 26.1 十大 AI 功能懶人包

Apple Intelligence 正式支援繁體中文！ iOS 26.1 十大 AI 功能懶人包

Apple 終於為香港用戶帶來期待已久的好消息！ 隨著 iOS 26.1、iPadOS 26.1 的最新更新，Apple Intelligence 正式擴展支援繁體中文。這套深度整合的 Apple Intelligence 功能，強調以裝置上 (on-device) 運算為基礎，並結合 「私密雲端計算」 (Private Cloud Compute) 技術，旨在提供強大智能的同時，極致保障用戶私隱。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan

雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan

來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！

Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
蘋果據報擬明年推出平價Macbook 售價低於1,000美元

蘋果據報擬明年推出平價Macbook 售價低於1,000美元

《彭博社》報道，蘋果公司(AAPL.US)正籌備進軍低價手提電腦市場，首次開發平價版Macbook手提電腦，以吸引現時使用Chromebook及入門級Windows電腦的用戶。

AASTOCKS ・ 22 小時前
Amazon優惠｜M4 MacBook Air 歷史低價，HK$6,200 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

Amazon優惠｜M4 MacBook Air 歷史低價，HK$6,200 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號又回歸到了歷史低價促銷。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
雙11優惠｜快閃 MSI 電競 RTX 4050 電腦減 $1,188 錯過了？去 Amazon 更高規、賣更平

雙11優惠｜快閃 MSI 電競 RTX 4050 電腦減 $1,188 錯過了？去 Amazon 更高規、賣更平

雙十一優惠以電器折扣最為吸引，豐澤推出每日限量快閃產品，低至 HK$11 起，如果能搶到僅售 HK$1,411 的 PlayStation Portal 是真的非常吸引！另外只有 5 件的 MSI Thin 15 B13VE RTX4050 電競筆電在優惠碼後就可以直減 HK$1,188，也是很不錯的。不幸錯過了限時限量優惠？Yahoo Tech 在 Amazon 上找到更高規，而且賣更便宜同款機型喔！

Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
WhatsApp推出Apple Watch應用程式

WhatsApp推出Apple Watch應用程式

Meta Platforms(META)周二推出了獨立Apple Watch應用程式，適用於其熱門即時通訊服務WhatsApp，用戶能夠在蘋果(AAPL)可穿戴設備上使用WhatsApp聊天，而無需iPhone。

AASTOCKS ・ 1 天前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」

平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」

搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。

Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Strava「約跑」App爆紅策劃上市！Z世代厭棄「中伏率高」交友軟體，運動社交結識高質伴侶

Strava「約跑」App爆紅策劃上市！Z世代厭棄「中伏率高」交友軟體，運動社交結識高質伴侶

新世代不再愛用「約會 APP」，轉戰「跑步社團」結識朋友了嗎？社交健康平台 Strava 近年大受歡迎，更指將於 2026 年公開上市，意味著將成為全球最大的運動社交平台！

Yahoo Style HK ・ 1 天前

HKCERT：新變種電騙借AI升級 籲市民提高警覺

香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)表示，近期，電子詐騙手法持續升級，從傳統的視覺混淆陷阱到針對AI技術的新型釣魚攻擊，市民面臨的網絡安全威脅日益增大。 中心提醒，當前黑客不但利用肉眼難察的細微視覺差異進行「以假亂真」的詐騙，更會進一步針對人工智能(AI)工具展開隱蔽性的釣魚攻擊。面對這些類型的新型態詐騙，市民務必提高警覺，落實最佳保安實踐，以保障個人資料與財產安全。 [視覺陷阱：用「rn」冒充「m」的釣魚手法] 最近出現一起典型的電郵釣魚攻擊事件，該郵件聲稱來自科技公司Microsoft，但實際上其電郵地址中的「microsoft」字樣存在細微的視覺陷阱。黑客將字母「m」替換為由「r」和「n」組成的「rn」，形成「rnicrosoft」，令用戶在匆忙查看郵件時難以察覺異常。 這種極度細微的視覺混淆手段正在變得越來越普遍，黑客還可能利用類似的大小寫和字母替換手法，例如將「o」換成「0」、「l」換成「1」或「I」以及使用西里爾字母「a」假裝英語「a」，來製造真假難辨的釣魚電郵或網站，誘騙用戶洩露敏感信息或點擊惡意鏈接。 [使用AI工具需警惕：釣魚攻擊與安全隱患] 除了視覺陷阱，針對A

AASTOCKS ・ 1 天前
Amazon 要求 Perplexity 停止用 Comet 瀏覽器代購，保障消費者體驗還是「霸凌」新創公司？

Amazon 要求 Perplexity 停止用 Comet 瀏覽器代購，保障消費者體驗還是「霸凌」新創公司？

Perplexity 允許旗下 Comet 瀏覽器代理用家購物的做法，顯然引起了 Amazon 的強烈不滿。據彭博報導，Amazon 已致信 Perplexity 要求其「停止並關閉」Comet 的代購功能，因此行為違反了服務條款，降低了用家體驗並可能造成隱私漏洞。

Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
返工蛇王即怒睥，「專注力電子寵物」提升工作專注力

返工蛇王即怒睥，「專注力電子寵物」提升工作專注力

文章來源：Qooah.com 開發者 EnriqueN01 在 Reddit 論壇分享了其自製的「專注力電子寵物」，這款基於 Raspberry Pi 製造的裝置，能放在工作桌上監督用戶保持專注，一旦用戶分心蛇王，便會 「怒睥」提醒，趣味十足。 據 EnriqueN01 介紹，他一直想製作更有趣的「番茄鐘」輔助專注工作，因此購入 Raspberry Pi Zero 2 W 作為核心硬件。該電子寵物的程式由 Python 和 OpenCV 編寫，搭配透明 OLED 屏幕與小型鏡頭模塊，屏幕為裝置賦予「表情」，鏡頭則負責捕捉用戶面部及視線。為提升外觀精緻度，開發者還將鏡頭隱藏在屏幕下方，並選擇用一雙「眼睛」的形象在屏幕上展現電子寵物的情緒，讓監督過程更生動。 這款電子寵物擁有三種表情：用戶專注工作時，它會呈現開心模樣，彷彿為用戶驕傲；用戶分心時，眼睛會轉為憤怒狀態，並顯示「Distracted！」的文字；若用戶未在規定時間內回歸工作，它還會露出可憐眼，同時將專注計時清零。 目前，EnriqueN01 已將該電子寵物的完整製作過程開源，感興趣的用戶可通過鏈接（https://github.c

Qooah.com ・ 23 小時前
Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布

Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布

Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布

TechRitual ・ 1 天前

蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store

據內媒報道，蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store。即用戶無需持有 iPhone 等蘋果設備，即可透過瀏覽器存取 apps.apple.com，體驗完整的應用程式瀏覽、搜尋和分享功能。 (CW)

infocast ・ 1 天前

英偉達(NVDA.US)與德意志電信達成10億歐元AI雲端協議

英偉達(NVDA.US)與德意志電信周二確認，雙方已簽署一項10億歐元的合作協議，在德國建設一個資料中心，預計將於2026年第一季度投入運行，並將成為全球首個工業AI雲端。 英偉達執行長黃仁勳表示，德國的工程與工業實力聞名世界，而現在優勢正被AI技術進一步強化。擁有全球首個工業AI雲以及德國最大的GPU部署之一，公司正在將NVIDIA AI與機械人技術，引領德國工業轉型進入新時代。 該個AI基礎設施旨在使德國和歐洲的大型企業、新創公司以及中小型企業能夠利用安全且主權的資訊科技框架，開發、訓練和部署用於各種製造應用的人工智能，包括設計與機械人技術。SAP和德意志電信將在資料中心方面展開合作，德意志電信提供基礎設施，而SAP則提供其商業技術平台和應用程式。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前
Windows 11 Pro 現在僅售 $15，原價 $199，吸引升級用戶

Windows 11 Pro 現在僅售 $15，原價 $199，吸引升級用戶

Windows 11 Pro 現在僅售 $15，原價 $199，吸引升級用戶

TechRitual ・ 3 小時前
Google Play Store 加入 AI 分析評論摘要功能，用戶秒瞭解 App 值不值下載

Google Play Store 加入 AI 分析評論摘要功能，用戶秒瞭解 App 值不值下載

文章來源：Qooah.com Google 為了讓用戶更便捷地瞭解應用評價，在 Google Play Store 中加入了AI技術/功能，後續用戶不需要翻動頁面去查看上百條、甚至上千條評論瞭解應用情況，AI 會直接生成簡述地概要供用戶參考。據網絡流傳的圖片可以看到，用戶在 Google Play Store 的應用頁面，能夠看到一個板塊「評分與評論」，「評分與評論」中有一個標題名為「用戶評價」，「用戶評價」下方會顯示由 AI 總結其他用戶對應用評價的一段概述（正面、負面評價均會呈現），這個新功能正在通過 Google Play Store 48.5.23-31 版本逐漸發佈。 網絡流傳現階段 Google Docs 應用評論的截圖，截圖呈現 AI 生成了一段概述，正面評價為用戶普遍認為該應用使用起來較容易，並稱贊了該應用豐富的自定義選項；負面評價為部分用戶反映應用的用戶界面會出現一些Bug。而且 AI 還會給出一些話題標籤（chips），如「文件管理」、「用戶界面」和「應用穩定性」等詞條，使得用戶更方面地查看相關詞條下的詳細評價。 現在各大平台都會利用AI 生成評論概述，這種功能可以

Qooah.com ・ 1 天前
HONOR Magic8 Pro 國際版即將登場 馬來西亞率先預熱!

HONOR Magic8 Pro 國際版即將登場 馬來西亞率先預熱!

HONOR 今年十月中旬在國內市場推出 Magic8 系列後，今日正式啟動國際版佈局。備受矚目的 Magic8 Pro 已確定將首站登陸馬來西亞市場，HONOR 馬來西亞官方帳號近日已展開預熱宣傳，雖然目前尚未公佈確切上市日期，僅以「即將來臨」預告，筆者預計 Magic8 系列最快 11 月底登陸香港。

Mobile Magazine ・ 15 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？

股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？

《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？

Yahoo財經 ・ 1 天前
「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出

「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出

現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展，加入TVB以來工作量不算多，而她日前出席活動時，突然宣布與TVB五年合約已完結。

Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味

好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味

好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threads

Medical Inspire 醫．思維 ・ 8 小時前