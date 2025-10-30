Realme GT8 Pro 基準測試成績分析

上個月，使用 Realme GT8 Pro 原型機對 Snapdragon 8 Elite Gen 5 進行了早期基準測試。該手機於上週正式發佈，並計劃於下個月全球上市，因此現在正是進行正式基準測試的好時機。更好的是，這段時間我們還評測了幾款競爭對手的旗艦機型，使我們能更全面地了解未來十二個月內的關鍵芯片組。

這些機型中，有些使用了相同的 Snapdragon 8 Elite Gen 5，例如 小米 Xiaomi 17 Pro Max。其他機型則採用了 Dimensity 9500，例如 vivo X300 Pro。此外，iPhone 17 Pro Max 中的 Apple A19 Pro 也值得一提——雖然 Apple 的芯片組不再是市場的領跑者，但它們依然是衡量其他芯片的標準。我們還將舊一代芯片納入比較，以便衡量性能的提升。

廣告 廣告

首先來看看通用測試 AnTuTu。我們正逐步轉向 AnTuTu v11，但也會包含 v10 的測試數據以保持連貫性。在 v11 中，Realme GT8 Pro 中的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 明顯領先，與 小米 Xiaomi 17 Pro Max 相比高出 9%。需要注意的是，AnTuTu 測試的內容不僅僅是純計算能力，還包括 RAM 性能，因此相同的芯片組可能因周邊硬體的不同而得分有所差異。

在基準測試的新版本中，Snapdragon 芯片在 Oppo Find X9 Pro 中搭載的 Dimensity 9500 前面仍然保有相似的領先優勢，而在舊版 v10 測試中，MediaTek 芯片則稍微領先。對於與上一代 Elite 的比較，我們必須轉向 v10——在這裡 GT8 Pro 比 GT 7 Pro 高出約 8%。

以下是基準測試的部分數據：

設備 芯片組 AnTuTu 分數 價格 Realme GT8 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 2982875 $XXX / 約 HK$ XXX 小米 Xiaomi 17 Pro Max Snapdragon 8 Elite Gen 5 XXX $XXX / 約 HK$ XXX vivo X300 Pro Dimensity 9500 XXX $XXX / 約 HK$ XXX Oppo Find X9 Pro Dimensity 9500 XXX $XXX / 約 HK$ XXX iPhone 17 Pro Max Apple A19 Pro XXX $XXX / 約 HK$ XXX

隨著新一代芯片組的推出，各大品牌的競爭將更加激烈，消費者在選擇手機時將面臨更多選擇。未來幾個月，這些旗艦機型的表現將成為市場關注的焦點。

推薦閱讀