Realme GT8 Pro 獲 F1 主題設計升級

Realme GT8 Pro 已經在中國發佈，並將於本月底在全球市場亮相。在國際發佈之前，Realme 將在中國推出一款獨家 GT8 Pro Aston Martin F1 限量版型號。該款 GT8 Pro Aston Martin F1 限量版將於 11 月 10 日揭曉，機身顏色為青綠色，背面印有標誌性的 Aston Martin 翅膀徽章和 Aramco F1 團隊徽章。背面還設計有芳綸纖維圖案的相機區域，並配有霓虹黃色的點綴。

這款限量版 GT8 Pro 可能還會隨附一個獨特的包裝，內含一些與 Aston Martin F1 相關的周邊商品。這將是 Realme 與 Aston Martin 的第二次合作，繼去年的 GT7 Dream Edition 之後。

推薦閱讀