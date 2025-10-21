Realme GT8 Pro 玩轉 DIY 造型和 Ricoh 街拍，仲有 Snapdragon 8 Elite Gen 5 和 7,000mAh 電池

繼各家國產廠商的主品牌相繼完成新一代旗艦晶片的更新後，本週輪到副牌們輪番登場。緊跟著 iQOO 15，主打 Ricoh 街拍的 Realme GT8 系列也在今天正式亮相。兩款新機中，更吸引眼球的顯然是搭載了 Snapdragon 8 Elite Gen 5 的 GT8 Pro。首先在設計上 Realme 加入了一點小巧思，他們在圓角方形相機區的兩側多做了兩個螺絲固定位，這讓手機背面彷彿出現了一張可愛的機械人臉。

Realme GT8 Pro

不光如此，螺紋孔的存在也讓自訂外觀成為了可能。廠方額外為 GT8 Pro 製作了不同形狀的外接蓋板，圓的、方的都有，還可選金屬或透明塑膠材質。在如今越來越千篇一律的手機市場中，這應該能形成差異化賣點。不過這款產品最特別的地方，還是由知名相機廠 Ricoh 協力打造的影像系統。在硬體上，GT8 Pro 配有 1/1.56 吋 50MP 廣角主攝（IMX906）、50MP 超廣角和 2 億像素 3X 潛望遠攝。同時採用內設 7P 非球面高透防眩光鏡片的鏡頭，並擁有五層超低反射鍍膜，反射率低至 0.2。其鏡頭玻璃噴上了雙層 AR 鍍膜，透光率可達 97%，進一步提升了拍攝時的進光量。

Realme GT8

而在軟體的部分，Ricoh 為 GT8 Pro 帶來了高對比黑白、正片、負片、標準、單色這五大 GR 影調。它們能為成像帶來膠片質感，同時用家亦可根據個人審美自訂影調配方。除此之外，新機也具備專門的 Ricoh GR 相機模式。它以裁切方式提供了等效 28mm 和 40mm 兩大街拍經典焦段（也可調整為 35mm 和 50mm），並有沉浸式取景器和支援預設對焦距離的快拍對焦模式。當然，和其它手機廠與相機廠的合作一樣，Ricoh 也為 Realme 訂製了 GR 浮水印。

Realme X Ricoh

GT8 Pro 配備了 6.79 吋 3,136 x 1,440 平面 OLED 螢幕，更新率達到 144Hz，全域峰值亮度 2,000 尼特，並且設有屏下超聲波指紋模組。其電池為 7,000mAh，支援 120W 有線和 50W 無線快充。機身的重量輕至 214g，厚度薄至 8.2mm，還有 IP66 / 68 / 69 防塵防水。至於 GT8，顯示、電池、防護規格都跟 Pro 一致，不過處理器會降為 Snapdragon 8 Elite。其相機為圓形凸起，雖然也有 Ricoh GR 元素，但望遠端的感光元件會換成 50MP。

Realme GT8 Pro 系列均可選 12GB / 16GB RAM 和 256GB / 512GB / 1TB 儲存，標準款和 Pro 款分別要價人民幣 2,899 元起和 3,999 元起，從今天開始率先在內地預售。

