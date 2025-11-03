低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
Realme GT8 Pro 發佈 Aston Martin F1 限量版，配備碧綠色機身及阿斯頓·馬丁徽章
Realme GT8 Pro 已經在中國發佈，並將於本月稍晚進軍全球市場。在國際發佈之前，Realme 將在中國揭曉一款獨家 GT8 Pro Aston Martin F1 限量版型號。
Realme GT8 Pro Aston Martin F1 限量版
這款限量版將於 11 月 10 日揭曉，機身顏色為青綠色，背面印有標誌性的 Aston Martin 翼形徽章及 Aramco F1 團隊徽章。背面還設計有芳綸纖維圖案的相機區域，以及霓虹黃色的裝飾。
限量版特點
這款限量版的 GT8 Pro 很可能會隨附一個專屬的包裝盒，內含一些 Aston Martin F1 主題的周邊產品。這將是 Realme 與 Aston Martin 合作的第二款產品，繼去年的 GT7 Dream Edition 之後。
