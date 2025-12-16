Realme Narzo 90 和 Narzo 90x 發佈，配備 7,000 mAh 電池及 60W 快充功能

Realme 今日為其 Narzo 系列新增了兩款新機型——Narzo 90 和 Narzo 90x。

首先來看看 Realme Narzo 90。這款手機搭載 Dimensity 6400 Max SoC，配備最高 8GB RAM 和 128GB 儲存空間，並可通過 microSD 卡擴展。手機運行基於 Android 15 的 Realme UI 6.0，並承諾提供三次 Android 系統升級及四年的安全更新。

Narzo 90 擁有一塊 6.57 吋 120Hz FullHD+ AMOLED 顯示屏，並配備 Dragontrail Star D+ 玻璃，具備 4,000 nits 的峰值亮度。顯示屏下方還設有指紋掃描器以進行生物識別驗證，正中央則有一個 5000 萬像素自拍鏡頭。後置相機方面，也有一個 5000 萬像素主鏡頭，並搭配一個 200 萬像素的單色相機。

整體配置由一顆 7,000 mAh 的電池提供動力，支持 60W 快速充電，宣稱可在 31 分鐘內將電量從 1% 充至 50%。此外，Realme Narzo 90 還具備旁路充電、反向有線充電、雙立體聲揚聲器，以及 IP66、IP68 和 IP69 等級的防水防塵性能。手機厚度為 7.79 mm，重量為 181 g。

Narzo 90 提供勝利金和碳黑兩種顏色，擁有兩個內存選擇——6GB/128GB 和 8GB/128GB，價格分別為 INR 16,999 和 INR 18,499。該機型將於 12 月 24 日通過 Amazon.in 開始銷售。

接下來介紹 Realme Narzo 90x。這款手機搭載 Dimensity 6300 晶片，配備最高 8GB RAM 和 128GB 儲存，同樣可通過 microSD 卡擴展。手機運行基於 Android 15 的 Realme UI 6.0，但 Realme 尚未透露 Narzo 90x 將獲得多少次軟件更新。

Narzo 90x 配備一塊 6.8 吋 144Hz HD+ LCD 顯示屏，受到 Dragontrail Star D+ 的保護，具備 1,200 nits 的峰值亮度，並支持濕手操作。攝影方面，Realme Narzo 90x 前方有一個 800 萬像素的自拍相機，後方則配備一個 5000 萬像素的主相機，並設有閃爍感應器。

與 Narzo 90 一樣，Narzo 90x 也搭載 7,000 mAh 的電池，支持 60W 快速充電，並支持反向有線充電。其他特點包括側邊指紋掃描器、背面有節奏脈衝燈及 IP65 等級的防水防塵性能。手機的厚度為 8.28 mm，重量為 212 g，並提供閃藍和氮藍兩種顏色。

Narzo 90x 提供 6GB/128GB 和 8GB/128GB 兩種配置，價格分別為 INR 13,999 和 INR 15,499。該機型將於 12 月 23 日通過 Amazon.in 開始銷售。

