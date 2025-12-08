Realme Narzo 90 將發佈，配備 6/8/12GB RAM，提供 Carbon Black 和 Victory Gold 兩種顏色選擇

Realme 正在準備在印度推出全新的 Narzo 系列。雖然尚不清楚 Narzo 90 系列會有多少款設備，但根據之前的 Narzo 80 系列，該系列共有四款產品。這一次，Narzo 90 系列似乎還會推出一款「標準版」型號，即 Narzo 90。

根據最新報導，Narzo 90 的型號為 RMX5111，將提供碳黑色和勝利金色兩種配色，並搭載 6GB、8GB 或 12GB 的 RAM。從洩露的圖片中可以看到後者的配色。入門版將配備 6GB 的 RAM 和 128GB 的儲存空間，而最大儲存容量為 256GB。

廣告 廣告

Narzo 90 據傳將採用 MediaTek Dimensity 7300 SoC，並配備 6.78 吋 FHD+ OLED 螢幕，支援 120Hz 刷新率。此外，該設備還將配有 6,500 mAh 的電池，並支援 80W 有線充電。主攝像頭將為 5,000 萬像素。

儘管 Realme 尚未宣布 Narzo 90 的正式發佈日期，但該設備顯然即將推出，且可能會在 Narzo 80 系列一週年慶的四月之前上市。

推薦閱讀