Realme Narzo 90 系列將於 12 月 16 日發佈，Narzo 90x 配備 7,000mAh 電池及 60W 快充

Realme 最近公佈了即將推出的 Narzo 90 系列的主要規格，該系列將於 12 月 16 日在印度發佈。Realme Narzo 90x 將配備 7,000 毫安時電池，以及 60W 快速充電功能。此款手機的顯示屏將支持 144Hz 刷新率，亮度可達 1,200 尼特。

Realme Narzo 90x 的後置主攝像頭採用 5,000 萬像素 Sony 感應器。Realme 表示，這款手機在單次充電的情況下，可以提供長達 23.6 小時的線上視頻播放時間。同時，它還將具備 AI Eraser 和 AI Ultra Clarity 功能。

廣告 廣告

此外，Realme Narzo 90 也將配備 7,000 毫安時電池，並支持 60W 有線充電。這款手機的顯示屏亮度為 4,000 尼特，並具有 IP66/68/69 等級的防水防塵性能，配備雙 5,000 萬像素後置攝像頭。該公司指出，Narzo 90 在充滿電的情況下，能提供 24 小時的線上視頻串流時間。

如前所述，Realme Narzo 90 系列將於 12 月 16 日在印度首次亮相，手機將可通過 Amazon India 和 Realme 官方線上商店購買。

型號 電池 充電速度 顯示屏刷新率 亮度 主攝像頭 線上視頻播放時間 Realme Narzo 90x 7,000 毫安時 60W 144Hz 1,200 尼特 5,000 萬像素 23.6 小時 Realme Narzo 90 7,000 毫安時 60W 未公佈 4,000 尼特 雙 5,000 萬像素 24 小時

推薦閱讀