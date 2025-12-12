iHerb限時優惠
Realme Narzo 90 系列規格及印度售價曝光，搭載 MediaTek Dimensity 6400 Max SoC 和 6.8 吋 AMOLED 顯示屏
Realme Narzo 90 系列將於 12 月 16 日在印度發佈。在正式亮相之前，該公司已經透露了幾項主要規格。近日，有消息人士洩露了 Narzo 90 和 Narzo 90X 的完整規格及印度定價。
根據消息人士的資訊，Narzo 90 將搭載 MediaTek Dimensity 6400 Max SoC，並配備最多 8GB RAM 及 128GB UFS 2.2 儲存空間。該手機擁有一塊 6.8 吋 AMOLED 顯示屏，刷新率為 120Hz，並具備 1,400 尼特的高亮模式。相機方面，後置主鏡頭為 5000 萬像素，配有 200 萬像素的輔助感應器，而前置則為 5000 萬像素自拍相機。
根據洩露的資料，Narzo 90 的售價為 17,999 印度盧比（約 $199 / HK$ 1,552），並將提供 Victory Gold 和 Carbon Black 兩種顏色選擇。
至於 Narzo 90X，據悉將搭載 Dimensity 6300 晶片，同樣提供最多 8GB RAM 和 128GB 儲存空間。該手機也擁有 6.8 吋顯示屏，但刷新率提升至 144Hz。相機配置方面，後置同樣配備 5000 萬像素 + 200 萬像素的組合，而前置則為 800 萬像素。
Narzo 90X 的起售價為 14,999 印度盧比（約 $165 / HK$ 1,287），顏色選擇包括 Flash Blue 和 Nitro Blue。值得注意的是，兩款智能手機均配備 7,000mAh 電池，並支持 60W 快充。此外，這兩部手機將預載 realme UI 6.0 系統。
