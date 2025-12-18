Realme Neo8 配備 8,000 mAh 電池，搭載 Snapdragon 8 Gen 5 SoC

Realme Neo7 於去年 12 月正式發佈，因此對於其後繼機型的動向，大家可能會有所好奇。根據來自中國的新消息，Realme Neo8 即將到來。雖然目前尚不清楚具體的發佈時間，但一旦推出，Neo8 將配備 8,000 mAh 的電池，較前代的 7,000 mAh 大幅提升。

根據傳聞，Realme Neo8 將搭載 Snapdragon 8 Gen 5 SoC。Neo8 擁有金屬框架，前後玻璃設計，並配備超聲波屏下指紋掃描器。這些都是今天洩漏的細節。

與 Neo7 相比，Neo8 將採用全新的芯片組（前者使用的是 Dimensity 9300+），以及我們提到過的更大電池和改進的指紋掃描技術（由光學升級為超聲波）。此外，Neo8 也應該具備極高的防塵和防水性能，但是否會超越前代的 IP68 和 IP69 評級（例如新增 IP69K 等級）仍待觀察。

