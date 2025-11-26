Realme P4x 將於 12 月 4 日發佈，搭載 Dimensity 7400 Ultra SoC 及 7,000 mAh 電池

Realme 在八月份發佈了 P4 系列，該系列包含兩款智能手機——P4 和 P4 Pro。隨後，Realme 將於 12 月 4 日推出 Realme P4x，並在印度當地時間中午 12 點正式揭曉。這款 P4x 將搭載 Dimensity 7400 Ultra SoC，並配備 7,000 mAh 的電池，Realme 將其稱為「最快的 7,000 mAh 先鋒」，並聲稱其「配備了該細分市場最佳的電池和充電組合」。

關於充電速度，P4x 的充電功率為 45W，並支援旁路充電。此外，Realme 還透露 P4x 將配備 144Hz 的顯示屏，並且將是該細分市場中唯一一款支持在 BGMI 上達到 90 FPS 和在 Free Fire 上達到 120 FPS 遊戲的設備。

這款智能手機的存儲空間最大可達 256GB，但目前尚不清楚將提供多少種 RAM 選項。Realme 的新產品無疑將進一步擴大其在市場中的競爭力，特別是在充電和顯示技術上。

