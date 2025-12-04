Realme P4x 發佈，搭載 Dimensity 7400 Ultra SoC、144Hz 顯示屏及 7,000 mAh 電池

根據預告，Realme 今日正式發佈了 P 系列的第三部成員 Realme P4x。Realme P4x 配備了一塊 6.72 吋的 FullHD+ LCD 顯示屏，具備 144Hz 刷新率及高達 1,000 尼特的峰值亮度。該顯示屏在操作時，即使手部潮濕也能保持 96.9% 的觸控準確率。此外，顯示屏中央設有一個打孔，搭載 800 萬像素的自拍相機。

在手機的背面，Realme P4x 配有一個 5,000 萬像素的主攝像頭，並且搭載一個 200 萬像素的輔助攝像頭。內部搭載的是 Dimensity 7400 Ultra SoC，並提供最高 8GB 的 RAM 及 256GB 的存儲空間。Realme P4x 預裝基於 Android 15 的 Realme UI 6.0，但尚不清楚其能獲得多少年的操作系統升級及安全更新。

Realme P4x 內置一個 7,000 mAh 的電池，支持 45W 快速充電，並且還支持旁路充電功能。其他亮點包括雙立體聲揚聲器、5300 mm² 的蒸汽室散熱系統，以及對 BGMI、Call of Duty: Mobile 和 Mobile Legends 等遊戲的 90FPS 支持。該手機還獲得 IP64 等級和 MIL-STD-810H 認證，並配備側邊指紋掃描器進行生物識別認證。

記憶體選項 價格 (印度盧比) 價格 (美元) 價格 (港元) 6GB/128GB INR 15,999 $ 180 約 HK$ 1,404 8GB/128GB INR 17,499 $ 195 約 HK$ 1,521 8GB/256GB INR 19,499 $ 215 約 HK$ 1,677

Realme P4x 將於 12 月 10 日在印度市場開始發售，並可透過 Realme 官方網站、Flipkart 及主要銷售渠道購買。

除了 P4x，Realme 還在印度發佈了 Realme Watch 5，定價為 INR 4,499（$ 50 / 約 HK$ 390），並提供四種顏色選擇，包括鈦銀、鈦黑、鮮豔橙及薄荷藍。Realme Watch 5 也將於 12 月 10 日在印度市場發售，銷售渠道同樣包括 Realme 官方網站、Flipkart 及主要銷售渠道。

