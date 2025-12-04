災民痛失迪士尼公仔 獲多名善心市民捐贈收藏
Realme P4x 發佈，搭載 Dimensity 7400 Ultra SoC、144Hz 顯示屏及 7,000 mAh 電池
根據承諾，Realme 今日正式發佈了 P 系列的第三款產品 Realme P4x。這款手機配備了一塊 6.72 吋的 FullHD+ LCD 顯示屏，刷新率高達 144Hz，峰值亮度可達 1,000 nits。此外，該顯示屏在濕手操作時提供高達 96.9% 的觸控精確度。前置鏡頭採用居中開孔設計，搭載 800 萬像素自拍相機。
在後置相機方面，Realme P4x 配備了一個 5000 萬像素的主攝像頭，並搭配一個 200 萬像素的輔助鏡頭。這款手機內部搭載 Dimensity 7400 Ultra SoC，並可選配高達 8GB 的 RAM 和 256GB 的存儲空間。Realme P4x 預裝基於 Android 15 的 Realme UI 6.0，但尚不清楚將提供多少年的操作系統升級和安全更新。
Realme P4x 的電池容量為 7,000 mAh，支持 45W 快速充電，並提供旁路充電功能。其他亮點包括雙立體聲揚聲器、5300 mm² 的蒸汽室散熱設計，以及對 BGMI、Call of Duty: Mobile 和 Mobile Legends 等遊戲的 90FPS 支援。該設備還具備 IP64 防塵防水等級以及 MIL-STD-810H 認證。
在生物識別方面，Realme P4x 配備了側邊指紋掃描器。手機提供三種顏色選擇：啞銀色、優雅粉色和湖綠色，並有三種記憶體選項可供選擇 - 6GB/128GB、8GB/128GB 和 8GB/256GB，價格分別為 INR15,999（$180 / 約 HK$ 1,404）、INR17,499（$195 / 約 HK$ 1,521）和 INR19,499（$215 / 約 HK$ 1,677）。該手機將於 12 月 10 日在印度通過 Realme 官方網站、Flipkart 及主流渠道開售。
除了 P4x，Realme 同時在印度發佈了 Realme Watch 5，定價為 INR4,499（$50 / 約 HK$ 390），顏色選擇包括鈦銀色、鈦黑色、鮮豔橙色和薄荷藍。Realme Watch 5 將於 12 月 10 日在印度通過 Realme 官方網站、Flipkart 及主流渠道開售。更多關於 Realme Watch 5 的資訊，可以參考相關報導。
