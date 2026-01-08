「Recoverypro Lab.」推出「Final Fantasy VII」主題的「疲勞恢復服」！克勞德＆陸行鳥設計款將於1月26日發售

寶島社旗下「Recoverypro Lab.」為紀念角色扮演遊戲「Final Fantasy VII 重製版 強化版」Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S以及Windows版的發行，將推出「Final Fantasy VII 重製版 強化版(以下簡稱、FF7)」主題的「疲勞恢復服」！

克勞德＆陸行鳥設計款「疲勞恢復服」上下套裝將於2026年1月26日(一) 上市。

「Recoverypro Lab.」推出主題的疲勞恢復服！

為紀念「Final Fantasy VII 重製版 強化版」於Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S及Windows平台發行，「Recoverypro Lab.」將推出FF7主題的疲勞恢復服！

特殊纖維促進血液循環

「Recoverypro Lab.」的疲勞恢復服，是作為「一般醫療器材登錄商品」販售的專業級恢復裝備。

只需穿上，採用於疲勞恢復服裝的特殊纖維便能促進血液循環，透過血行促進支援緩解肌肉僵硬與痠痛。

穿著上下套裝更能切身感受疲勞恢復的效果

此外，遠紅外線素材透過輻射體溫提升身體深層溫度，促進血液循環，從而增強疲勞恢復效果。

穿著「疲勞恢復服」上下套裝時，布料與肌膚的接觸面積增加，能更真切地感受疲勞恢復效果。

印有克勞德＆陸行鳥刺繡的「FF7」設計款疲勞恢復服！





本產品是為紀念風靡全球的角色扮演遊戲「Final Fantasy VII 重製版 強化版」於Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S及Windows平台發售之企劃商品，採用克勞德＆陸行鳥刺繡圖案的「FF7」主題疲勞恢復服。

長袖上衣與長褲的套裝組合，胸前飾有角色圖案，褲身則繡有品牌標誌，展現時尚設計。





提供黑色與深灰色兩種配色，每款皆備有 M / L / XL 三種尺寸。

此外，本商品的重點在於・・・・

簡約華麗的刺繡設計

細緻的縫製工藝，不易變形且穿著舒適順滑

彈性腰帶，附可調式抽繩

褲子有口袋，非常方便

袖口和下擺採用羅紋設計，方便調整長度

簡約舒適的領口設計，搭配印花標籤

・・・・具備上述特點，不僅適合就寢時使用，更是長時間遊戲時的理想配件。

請務必購買本商品，讓疲憊的身軀恢復活力，迎接神清氣爽的早晨吧！

發售日期為1月26日！現已開放預購





一般醫療器材＜Recoverypro Lab.＞疲勞恢復服 BOOK 「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」/上下套裝，將於 2026年1月26日(一) 正式上市！

售價為19,800日圓(含稅)，現正於寶島頻道或是Amazon.co.jp、樂天圖書開放預購中。

詳細資訊請參閱寶島頻道。

商品概要 一般醫療器材＜Recoverypro Lab.＞疲勞恢復服 BOOK 「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」/上下套裝 2026年1月26日(一) 上下套裝(長袖・長褲) M / L / XL 黑色、深灰色 19,800日圓(含稅)