Red Bull 與 AndGAMER 宣布締結合作夥伴關係！將推動活動合作、實體據點品牌聯動與內容企劃等多項合作
Red Bull 宣布已與 AndGAMER 株式會社正式 締結合作夥伴關係 。
雙方皆以推動電競與遊戲文化發展為目標，未來將在活動合作、實體據點品牌聯動、內容企劃等多個領域展開合作。
Red Bull 與 AndGAMER 宣布締結合作夥伴關係！
Red Bull 宣布已與 AndGAMER 株式會社 簽署合作協議 。
近年來，在遊戲與電競領域中，除了競技賽事本身之外，圍繞玩家所形成的文化與社群也逐漸受到高度關注。
長期以來在音樂、運動等領域建立獨特社群文化的 Red Bull，與持續推廣電競生活風格的 AndGAMER，將以共同打造「遊戲之外的更多可能性」為目標展開合作，因此促成了本次夥伴關係的成立。
舉辦邀請制 1 對 1 賽事「AndGAMER Face OFF」
由 Red Bull 營運的電競據點「Red Bull Gaming Sphere Tokyo」，於 2026 年 6 月 12 日（五）舉辦邀請制 1 對 1 錦標賽「AndGAMER Face OFF」。
本次活動集結活躍於《Apex 英雄》日本賽事圈的PAD玩家，以 1 對 1 的形式爭奪最強寶座。
活動也成為為電競圈注入全新熱度的重要嘗試。
實體據點展開品牌聯動
在「Red Bull Gaming Sphere Tokyo」內， 設置了 AndGAMER 推出的電競周邊設備 ，讓到場訪客與活動參與者能夠親自體驗產品。
此外，AndGAMER 也表示，未來將於「AndGAMER Store」持續推動結合 Red Bull 品牌特色的體驗活動。
內容企劃與產品合作同步推進
為了將線下活動現場產生的熱度持續延伸至線上，雙方也計畫透過 YouTube、社群平台等管道推出涵蓋電競賽事、職業生涯發展、遊戲文化與的內容企劃。
此外，Red Bull 與 AndGAMER 也正在評估推出結合雙方品牌的合作企劃，以及包括電商平台與 Amazon 通路合作、 結合雙方產品特色的跨品牌行銷活動 。
© 2026 Red Bull
© AndGAMER Inc. All rights reserved.
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