Red Velvet瑟琪外貌改變？「眼皮變化」引發關注，粉絲：不管單雙眼皮都很美！

（圖／翻攝自IG）

韓國女團 Red Velvet 成員瑟琪以標誌性的單眼皮、冷豔卻不失可愛的氣質，成為娛樂圈公認的「單眼皮美女」代表，更在《全球最美百大臉孔》榜單中拿下第23名。然而，近期她的外貌細節卻引發討論，不少眼尖粉絲驚訝發現：瑟琪的眼皮似乎悄悄發生了變化。

過去談到瑟琪，粉絲腦中浮現的第一印象一定是那雙獨特的單眼皮眼睛。她的眼型銳利卻帶著靈氣，搭配她舞台上冷冽霸氣的氛圍，形成極具辨識度的標誌。如今，粉絲在近期活動與公開照片中觀察到，她的眼皮似乎逐漸形成了雙眼皮，不僅線條更深，折線與眼瞼的距離也變寬，整體眼神看起來更加柔和。這讓部分粉絲好奇：她是否進行了雙眼皮手術？

（圖／翻攝自IG）

事實上，瑟琪曾在個人YouTube頻道中親自分享過關於眼皮的小故事。她坦言，早期只有在舞台妝容或佩戴假睫毛時，才會偶爾「出現」雙眼皮。但近年來，隨著年齡與眼皮狀態改變，即使是素顏，她的眼皮上也會自然浮現摺痕。她甚至打趣表示：「感覺五年內雙眼皮可能真的會長出來。」

其實不只是瑟琪，演員孔明、「冰上女王」金妍兒原先都是單眼皮，也是逐漸變成雙眼皮。根據首爾大學醫院整形外科教授指出：「亞洲人眼窩脂肪會隨著年齡逐漸流失，確實可能出現雙眼皮摺痕，即使原本是單眼皮也有機會自然轉變。」

（圖／翻攝自IG）

