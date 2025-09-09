鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
Red Velvet瑟琪外貌改變？「眼皮變化」引發關注，粉絲：不管單雙眼皮都很美！
韓國女團 Red Velvet 成員瑟琪以標誌性的單眼皮、冷豔卻不失可愛的氣質，成為娛樂圈公認的「單眼皮美女」代表，更在《全球最美百大臉孔》榜單中拿下第23名。然而，近期她的外貌細節卻引發討論，不少眼尖粉絲驚訝發現：瑟琪的眼皮似乎悄悄發生了變化。
過去談到瑟琪，粉絲腦中浮現的第一印象一定是那雙獨特的單眼皮眼睛。她的眼型銳利卻帶著靈氣，搭配她舞台上冷冽霸氣的氛圍，形成極具辨識度的標誌。如今，粉絲在近期活動與公開照片中觀察到，她的眼皮似乎逐漸形成了雙眼皮，不僅線條更深，折線與眼瞼的距離也變寬，整體眼神看起來更加柔和。這讓部分粉絲好奇：她是否進行了雙眼皮手術？
《黑暗榮耀》爆紅仍送快遞！鄭星一揭「喝積水果腹」辛酸過去，人生迎來大逆轉！
事實上，瑟琪曾在個人YouTube頻道中親自分享過關於眼皮的小故事。她坦言，早期只有在舞台妝容或佩戴假睫毛時，才會偶爾「出現」雙眼皮。但近年來，隨著年齡與眼皮狀態改變，即使是素顏，她的眼皮上也會自然浮現摺痕。她甚至打趣表示：「感覺五年內雙眼皮可能真的會長出來。」
其實不只是瑟琪，演員孔明、「冰上女王」金妍兒原先都是單眼皮，也是逐漸變成雙眼皮。根據首爾大學醫院整形外科教授指出：「亞洲人眼窩脂肪會隨著年齡逐漸流失，確實可能出現雙眼皮摺痕，即使原本是單眼皮也有機會自然轉變。」
看更多 CTWANT 文章
GD私人專機內部奢華曝光！高級皮革座椅、經典標誌全上塗裝
天生偶像！張員瑛童年照瘋傳，網友驚呼「是富家千金臉孔」！
Lisa簡體中文「瞎忙工裝褲」穿搭爆紅 網友反應兩極：戀醜癖？
其他人也在看
女星愛鞋盤點！Jennie私服愛到翻、Bella Hadid街拍天天穿，宋慧喬同款增高顯腿細
BLACKPINKJennie、Bella Hadid愛牌VIVAIA全球明星都在穿的VIVAIA又來放大招！這回不只走進時尚，還直接走進台北，即日起至9/30在A11開設限時快閃店，最大亮點絕對是 BLACKPINK Jennie 的私服愛鞋 「Margot Mary-Jane」巨型藝術裝置、全球首度曝光就獻給台北，不來打卡說不過...styletc ・ 11 小時前
許瑋甯產後神級回歸、美回巔峰，形象大片根本氣質天花板！Nana代言Look每套都想搬回家
產後神級回歸！UNIQLO攜手許瑋甯，秋冬時尚直接升級成高級感代名詞產後復出第一彈就這麼美？金鐘視后許瑋甯、產後復出獻給UNIQLO，這次加入15周年品牌大使陣容，最新形象大片一曝光，不只氣質升級、還直接美回巔峰狀態！這回許瑋甯以時尚脫俗的獨特氣質、完美演繹兩套秋冬穿...styletc ・ 9 小時前
40歲尹恩惠減肥超強大法，素人實測僅10日勁甩7kg！低GI飲食法＋秘訣在於「神奇CCA果汁」做法大公開
韓國人氣女演員尹恩惠，曾在YouTube頻道中分享減肥秘訣以及詳細餐單，僅僅透過簡單的飲食調整，跟隨她的餐單進行減肥挑戰的素人們，竟在短短10天內成功瘦身7kg，且無需進行任何運動？Yahoo Style HK ・ 10 小時前
葉子楣被陳志雲親手量度尺寸大師驚呼「有肉架！」曾因胸大被阿媽鬧「陀衰家」
曾被稱為「波霸」嘅葉子楣Amy，九十年代同脊醫男友呂錫照相戀後淡出幕前。2018年呂醫生離世後，葉子楣近年不時公開露面出席朋友聚會，早前陳志雲喺youtube節目訪問葉子楣，由家庭講到近年生活。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
迪卡儂DECATHLON華麗轉身變「Old Money」時尚風格？運動生活系列Late Bloomers打破傳統融入90年代復古穿搭元素
提起 DECATHLON（迪卡儂），大部分人腦海中浮現的親民價格的運動用品品牌。但這個來自法國的運動品牌最近似乎想改變大家的既定印象。全新推出的「Late Bloomers」運動生活系列，將網球場和高爾夫球場的經典元素重新演繹，融入90年代復古美學與當下的 City 風格，系列主打 Old Money 優雅格調，在休閒穿搭中滲透着輕奢華的氣息，但同時又不拘形式、不死板。證明運動服不只可以在球場上穿，更能成為日常穿搭的時尚選擇。這次 DECATHLON 不只是在賣運動裝備，而是在創造一種生活態度。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
《咒術迴戰≡》外傳連載中！芥見下下也期待
[NOWnews今日新聞]日本知名漫畫作品《咒術迴戰》自去年漫畫完結之後，推出系列外傳作品《咒術迴戰≡（modulo）》，將故事的背景轉移至未來，本次並不是由漫畫原作芥見下下（芥見下々）負責作畫，而是...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
初次購買「精品耳環」怎麼挑？經典圈型耳環12款推薦：卡地亞、寶格麗一次看
對許多人而言，第一件精品珠寶往往代表著一段記憶與態度，而耳環正是其中最能立即改變氣質的選擇。尤其是圈型耳環，它既不過於張揚，又能以簡潔線條勾勒出專屬的個性輪廓，無論是搭配日常裝束或正式場合都能游刃有餘。bella儂儂 ・ 8 小時前
iHerb洗浴個人護理暢銷排名Top 10！刺激毛囊生髮水低至$70／人氣熱賣止汗棒$20起（附獨家全單71折優惠碼）
iHerb最新有29週年慶優惠，9月每天都有不同類別產品低至71折，Yahoo購物更有獨家全單71折優惠，可以說是iHerb全年最抵的折扣！Yahoo購物專員為大家整理iHerb洗浴個人護理暢銷排行榜Top 10，夏日必買止汗劑最平$20起，防脫髮精華低至$70就可以入手！還有多款身體護理產品上榜，即看必買items，趁有優惠入手吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Lisa擊敗Jennie、Rosé！靠1首歌拿最佳K-pop
[NOWnews今日新聞]《2025MTVVideoMusicAwards》（2025MTVVMAs）於台灣時間今早開跑，沒想到頒到「年度最佳K-pop」時，竟出現BLACKPINK成員Lisa、Je...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
軍事AI闖入人類世界！《創戰紀：戰神降臨》電影預告
《創戰紀：戰神降臨》故事簡介 全球期待！迪士尼最新特效鉅製《創戰紀：戰神降臨》將帶來前所未見的速度、刺激，及凶險，穿梭現實與虛擬電子世界的極限玩命遊戲！故事描寫一位女程式人員，創造了一個極度複雜的AI程式，將可改變人類未來。因此軍事AI「戰神」(Ares) 被委派從數碼世界闖入現實世界，尋找程式，成為首度成功與人類世界接觸的人工智能生物。AI及現實兩個世界將會正面相撞，爆發前所未見的存亡大戰！《創戰紀：戰神降臨》2025 年10 月9日激戰大銀幕，IMAX「特製」拍攝。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 1 天前
台北唯一地面火車重現！國家鐵道博物館開放 搭藍皮柴車，如置身電影場景
台灣再添文化新地標！歷經9年修復與籌備，座落於台北市信義區的國家鐵道博物館終於在2025年7月31日迎來第一階段正式開放。這個由台北機廠轉型而成的博物館，除了保存珍貴的鐵道文物與古蹟建築群，最吸引人的莫過於週末限定的藍皮柴油火車體驗——這是目前台北市區唯一能搭乘的地面列車，每趟650米的路程，讓大家穿梭在古蹟之間，彷彿回到鐵道黃金時代。Yahoo 旅遊 ・ 15 小時前
遮瑕推薦｜Make Up For Ever新「雙頭掃頭」粉底遮瑕霜Threads大熱！出街補妝一支方便上妝兼暈開
近期Threads有好多美妝品推薦都好吸引，當中Make Up For Ever新出的HD SKIN雙效粉底遮瑕霜也成為討論妝品之一，其雙頭掃頭設計很特別，在遮瑕頂部再設有一個大掃頭，塗上了遮瑕就可以轉向掃頭那邊，將遮瑕均勻暈開，很方便又做到品牌出名的高度遮瑕效果，難怪很多美妝迷試過都覺得方便又不錯。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
Samsung 三摺疊操作動畫，後置鏡頭一樣可以自拍
文章來源：Qooah.com 知名消息源 @TechHighest 在 X 平台發佈推文，分享了 Samsung 首款三摺疊手機的開合機制演示動畫，為用戶呈現這款創新裝置的核心亮點。 從曝光的動畫細節來看，Samsung 這款三摺疊手機採用了獨特的分步開合設計。當用戶使用裝置外屏時，需先展開配備鏡頭的左側部分，隨後右側部分再跟進展開，整個開合過程連貫流暢，展現出精密的機械結構設計。這種分步開合方式不僅兼顧了操作的便捷性，也可能為裝置的耐用性提供保障。 除了新穎的摺疊機制，動畫還披露了一項頗具實用性的影像創新功能，就是用戶可直接調用後置鏡頭進行自拍。這一設計將有效利用後置高像素鏡頭模組的優勢，大幅提升自拍畫質，同時減少前置鏡頭對屏幕空間的佔用，讓屏幕顯示區域更完整，進一步優化用戶的視覺體驗。 儘管此次曝光的僅為演示動畫，無法完全呈現最終產品的所有細節，但結合此前陸續流出的影片與渲染圖來看，這 Samsung 首款三摺疊手機的基本形態和核心功能已基本確定，懸念逐步減少。目前，Samsung 官方尚未對該產品的發佈時間、具體配置等信息作出回應。Qooah.com ・ 1 天前
12生肖9月運勢揭曉！屬虎「一時衝動」恐破財、鼠小心過度投資引火上身
九月的腳步伴隨著中元節的氛圍緩緩到來，也象徵著一年已走過大半，天地能量在此時進入轉折與沉澱。十二生肖在這個月裡，有人迎來機會與貴人，有人則需謹慎應付波動與考驗。唯有穩定心性，懂得取捨與節制，才能在九月的時光中，走出屬於自己的安定與成長。姊妹淘 ・ 1 天前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
龍亭Omakase極品蟹粉帝王蟹盛宴買一送一！人均$499起歎阿拉斯加帝王蟹/花膠燉湯+生日送魚子醬一罐
日本師傅坐鎮的龍亭鐵板燒（佐敦、中環、尖沙咀、大埔）聯乘KKday推出一系列的優惠，買一送一後人均$499起食大啖阿拉斯加帝王蟹配蟹粉、花膠燉湯、白松露海膽溫泉蛋等「極品蟹粉帝王蟹盛宴」8道菜，生日更可享用魚子醬一罐！另外為慶賀新店開業，海膽和牛龍蝦鐵板燒買一送一還可另加$1任飲清酒2小時，人均只需$682，連假日都同價，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 14 小時前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 6 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 1 天前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 1 天前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前