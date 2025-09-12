31歲Red Velvet瑟琪「回歸期5天飲食餐單」激瘦2kg！4招養成逆天馬甲線，在家也能練出腹肌

說到Red Velvet瑟琪，除了舞台上的超強舞蹈實力外，最常被網友討論的就是她結實明顯的腹肌線條。她不僅在YouTube頻道上分享回歸期的身材管理法，更親自示範在家便能完成的簡單運動，簡單4招便能打造出超強馬甲線！

Red Velvet瑟琪「回歸期5天飲食餐單」即甩2kg！

韓國女團Red Velvet成員瑟琪以好身材與緊實腹肌聞名，她在個人YouTube頻道《Hi Seulgi》中，不時公開自己的身材管理法」。影片中，她曾坦言回歸準備過程壓力極大，常常想放縱飲食，但為了保持最佳狀態，她依舊堅持每日鍛鍊與自律飲食。

圖片來源：Instagram@hi_sseulgi

圖片來源：Instagram@hi_sseulgi

為了達到快速瘦身的效果，她曾連續五天採取嚴格的飲食控制，早餐固定選擇夏威夷Poki bowl，晚餐則以吞拿魚海苔飯為主，雖然單調卻成功在短時間內減去2kg。然而，瑟琪也強調這種極端方式僅適用於短期目標，平日仍要均衡攝取營養。在非回歸期，她也常利用冰箱裡的食材製作簡單卻健康的料理，例如早餐她會吃兩顆水煮蛋、水煮雞胸肉以及聖女果，確保有充足營養。

圖片來源：YouTube@하이슬기 Hi Seulgi

Red Velvet瑟琪「逆天馬甲線養成法」1. 全身伸展

在正式展開高強度的腹肌訓練前，瑟琪強調必須投入數分鐘進行全面的拉筋與暖身。這個看似簡單的步驟，實則是喚醒沉睡肌肉、促進血液循環的關鍵，能有效預防運動傷害。特別是針對腰腹核心區域的伸展，更能為後續的腹部訓練打下良好基礎，讓每一次的動作都發揮最大效益。

圖片來源：YouTube@하이슬기 Hi Seulgi

圖片來源：YouTube@하이슬기 Hi Seulgi

Red Velvet瑟琪「逆天馬甲線養成法」2. 下腹抬腿訓練

抬腿運動是消除小腹贅肉的王牌動作，在重訓椅上或地上平躺，雙手置於頭部兩側以穩定身體，接著緩慢將雙腿併攏抬升至約四十五度角，再控制速度放下。這個動作她會重複30次為一組，共完成4組。過程中，務必確保腰背全程緊貼椅面或地面，避免下背部拱起而承受不必要的壓力。儘管動作看似輕緩，卻能深度刺激下腹肌群。

圖片來源：YouTube@하이슬기 Hi Seulgi

圖片來源：YouTube@하이슬기 Hi Seulgi

Red Velvet瑟琪「逆天馬甲線養成法」3. 上腹卷腹訓練

經典的卷腹運動，動作的要訣在於僅需將上半身抬離地面約三十度，無須完全坐起，如此便能將力量集中於腹直肌上部。為避免頸部在過程中感到緊繃，她建議可在頸後墊上一條毛巾作輔助，但切記雙手僅是支撐，絕不能發力拉扯脖子。她會以每組25次的頻率，完成整整4組訓練。

圖片來源：YouTube@하이슬기 Hi Seulgi

圖片來源：YouTube@하이슬기 Hi Seulgi

圖片來源：YouTube@하이슬기 Hi Seulgi

Red Velvet瑟琪「逆天馬甲線養成法」4. 平板撐

最後的動作，瑟琪選擇了能提升核心穩定性的平板支撐。她以雙臂呈三角形支撐地面，收緊核心，使身體從頭到腳維持一條直線，並堅持1分鐘。瑟琪特別提醒，動作的精髓在於「用核心的力量，而非上半身」。這個靜態挑戰不僅能鍛鍊腹部、背部與手臂的肌耐力，更能改善體態，讓身形更顯挺拔。

圖片來源：YouTube@하이슬기 Hi Seulgi

圖片來源：YouTube@하이슬기 Hi Seulgi

