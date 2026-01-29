Red Velvet JOY 海外首場個人巡演在台北！從極端節食到擁抱健康的「血糖減肥法」讓她徹底擺脫易水腫體質

（圖／取自 _imyour_joy IG）

出道 12 年，Red Velvet JOY 朴秀英始終是粉絲心中的活力泉源，但她坦言自己並非天生纖瘦體質，甚至從小就為肉肉的身材感到焦慮，20 幾歲時更因為在意他人眼光而採取過許多傷害身體的極端手段。然而，隨著 2026 年個人巡演「JOY SPLASH」即將從台北起跑，我們看到的 JOY 不僅體態更輕盈，眼神中更多了份自信與鬆弛感。JOY 深入研究近年最火紅的「血糖減肥法」，並透過科技與天然食材的結合，打造出一套專屬自己的精緻飲食公式。

▎晨間穩定公式：檸檬水與優質油脂的代謝覺醒

JOY 的「血糖減肥法」從睜開眼的第一秒就開始執行。為了防止血糖在空腹狀態下劇烈波動，她起床後的第一件事就是飲用一杯新鮮的檸檬水。檸檬水被認為能幫助維持血糖平穩，防止脂肪堆積，她也提醒腸胃敏感或有胃食道逆流的人應先評估自身狀況。除了基本的益生菌與 Omega-3 營養品，JOY 最近更加入了「一匙橄欖油」的習慣，透過優質油脂來開啟一整天的代謝循環。這種由內而外的保養方式，不僅是為了維持身材，更是為了讓她在高強度的巡演排練中，依然能保有穩定的能量輸出與透亮膚況。

（圖／取自 _imyour_joy IG）

▎智慧飲食哲學：帶皮蘋果配花生醬，科技助攻減醣日常

談到早餐，她大方分享自己購入了最近極受關注的「減醣低卡微波專用料理鍋」，用它來快速烹調富含抗性澱粉的地瓜，並搭配一杯冰美式咖啡消水腫。最令人驚喜的配方是她的「帶皮蘋果＋一匙無糖花生醬」，帶皮蘋果的纖維質能延緩血糖吸收，搭配花生醬的油脂與蛋白質，不僅口感層次豐富，更能提供長時間的飽足感，避免血糖急升急降導致的飢餓。此外，她在食材挑選上極度挑剔，堅持選擇蛋白質含量高於脂肪的高蛋白豆漿與起司，確保在減重過程中能精準補充肌肉所需營養，而非流失掉寶貴的代謝力。

（圖／取自 _imyour_joy IG）

▎療癒系養生：黑巧克力與全方位的身心管理

在忙碌的宣傳與巡演期間，JOY 對於零食的選擇也極其講究。她偏愛含有 MCT 油（中鏈脂肪酸）的無糖純黑巧克力，這種油脂分解速度快、不易轉化為脂肪儲存，還能協助清除體內的老廢物質，是她舒壓與解饞的秘密武器。除了飲食，JOY 也深知心態管理對於減肥的重要性。每天早上她會進行拉伸與抬腿運動來強化血液循環，並在身心感到疲憊時透過冥想找回安定感。為了應對 Solo 舞台的體力挑戰，她會交錯進行刮痧、頭皮按摩與拔罐等保養活動。JOY 提醒所有女性，減肥不是為了迎合他人的眼光，而是要像她一樣，找到一套讓自己舒服、讓身體感受到被珍惜的方式，這才是最美、最持久的高級感。

（圖／取自 _imyour_joy IG）

