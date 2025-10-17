RedMagic 紅魔 11 Pro 系列挑戰最強電競手機：水冷加風冷仲有 IPX8 防水、8,000mAh 電池

Snapdragon 8 Elite Gen 5 時代的首款電競手機 RedMagic 紅魔 11 Pro 系列今日正式登場。外觀上這次的新機仍延續過去的硬朗科幻風格，但內部結構較之前有了不小變化。首先是正面，兩款裝置的 6.85 吋 1.5K+ 平面螢幕依舊沒有開孔，屏下相機 16MP，但指紋辨識升級為體驗更好的超聲波模組。這片 AMOLED 擁有 144Hz 更新率，在 Synaptics 全新觸控晶片的加持下，瞬時觸控採樣率高達 3,000Hz，而且還能做到濕手操控。

RedMagic 紅魔 11 Pro

而在背蓋下面，RedMagic 照例塞入了大面積 VC 均熱板和主動風扇。後者的轉速提升至 24,000RPM，配合 50MP 雙相機下方「南北貫穿」的瀑布式風道，能夠實現遠勝一般手機的散熱效果。在此基礎上，廠方更「喪心病狂」地為 11 Pro+ 引入了水冷。在機身下半部分有一套「脈動水冷引擎」，其內部裝有 AI 伺服器同級的氟化液，由厚度僅 0.85mm、輸出壓力可達 100kPa 的壓電陶瓷微型泵驅動。這一整套組合是目前市場中最全面的散熱方案，理論上應該能讓 Snapdragon 8 Elite Gen 5 長時間保持穩定高效輸出。

RedMagic 紅魔 11 Pro+ 散熱系統

為確保安全和可靠性，RedMagic 還為這一水冷系統進行了抗跌落防洩漏設計。更誇張的是，在「風水」齊備的前提下新機仍達到了 IPX8 防水。那有這麼多用電的組件續航力要如何保證？答案簡單粗暴，就是加大電池。11 Pro 足足有 8,000mAh，同時支援 80W 有線充電。Pro+ 儘管「只」有 7,500mAh，但加上了 120W 有線和 80W 無線快充。即便如此，兩款手機的重量仍維持在 230g，而且也繼承了 520Hz 側邊鍵、大尺寸雙喇叭、3.5mm 耳機孔、三麥克風、紅外綫遙控等慣有特性。

左為 RedMagic 紅魔 11 Pro+ 右為 RedMagic 紅魔 11 Pro

電池更大的 RedMagic 紅魔 11 Pro 可選 12+256 和 16+512 配置，售價 4,999 人民幣起。水冷散熱更強、充電更快的 11 Pro+ 則會在此基礎上加推 16+1TB 和 24+1TB 型號，價格是 5,699 人民幣起。其中頂規版還有一個 Golden Saga 套裝，其中的手機會加入碳纖維、藍寶石、真金等材料，售價會來到 9,899 人民幣。

