RedMagic 10S Pro+ 在 8 月 AnTuTu 排行榜中表現卓越

AnTuTu 公佈了 8 月份的高效能設備排行榜，與往常一樣，排行榜分為三個部分，分別針對旗艦智能手機、中階手機以及平板電腦。這些設備的數據是在 8 月 1 日至 31 日之間收集的，包括每款型號的平均分數。

上個月的最佳旗艦智能手機是 RedMagic 10S Pro+，該機型使用了高過頻的 Qualcomm Snapdragon 8 Elite，稱為 Leading Version。這款以遊戲為主的智能手機平均得分為 2,947,567 分。

第二名是 vivo X200 Ultra，同樣搭載 Snapdragon 8 Elite，平均成績為 2,899,541 分。第三名則是 iQOO Neo 10 Pro+，同樣使用 8 Elite，平均得分為 2,875,495 分。

其餘排名顯示搭載 Dimensity 9400+ 的 vivo X200s 排名第四，接下來是 Honor GT Pro、OnePlus 13、iQOO 13、Oppo Find X8 Ultra、Redmi K80 Ultra 和 OnePlus Ace 5 Pro。

本月表現最佳的中階手機是 Realme Neo7 SE，搭載 MediaTek 的 Dimensity 8400-Max，平均得分為 1,701,978 分。搭載 Dimensity 8400 的 iQOO Z10 Turbo 排名第二，平均得分為 1,666,963 分。第三名是 Redmi Turbo 4，同樣使用 Dimensity 8400-Ultra，平均得分為 1,665,542 分。

平板電腦方面，RedMagic Tablet 3 Pro（即 Red Magic Astra）以 2,909,018 分名列首位，其次是 OnePlus Pad 2 Pro（2,827,679 分）和 Oppo Pad 4 Pro（2,824,037 分）。

設備 平均得分 / 價格 RedMagic 10S Pro+ 2,947,567 分 / 約 HK$ 22,992 vivo X200 Ultra 2,899,541 分 / 約 HK$ 22,617 iQOO Neo 10 Pro+ 2,875,495 分 / 約 HK$ 22,492 Realme Neo7 SE 1,701,978 分 / 約 HK$ 13,272 RedMagic Tablet 3 Pro 2,909,018 分 / 約 HK$ 22,724

